Χρίστος Ανδρέου για κυπριακό FBI: Σε πλήρη ανάπτυξη - Οι τέσσερις υποδιευθύνσεις, οι οικονομικές έρευνες και η μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Ανδρέου ανέφερε ότι οι τέσσερις υποδιευθύνσεις είναι η Διεύθυνση Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρήσεων, η Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Ναρκωτικών, η Διερεύνηση του Οργανωμένου Εγκλήματος και η Στρατηγική Ανάλυση, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων.

Ενιαία δομή και οικονομικές έρευνες

Όπως εξήγησε, οι υφιστάμενες υπηρεσίες θα ενισχυθούν και θα οργανωθούν σε μία δομή, ώστε να εργάζονται οριζόντια. Η Διεύθυνση Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρήσεων θα ασχολείται με τη συλλογή, αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριών και τη χαρτογράφηση εγκληματικών προσώπων, ομάδων και δικτύων, ενώ οι ανακριτές θα αναλαμβάνουν υποθέσεις σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος σε ολόκληρη την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο κ. Ανδρέου τόνισε τη σημασία των οικονομικών ερευνών, καθώς η οικονομική δύναμη επιτρέπει στα εγκληματικά δίκτυα να χρηματοδοτούν νέες δραστηριότητες, να δημιουργούν υποδομές και να ανασυντάσσονται. Οι έρευνες πραγματοποιούνται είτε όταν εντοπίζονται ναρκωτικά και υπάρχει οικονομικό όφελος είτε όταν η περιουσία ενός προσώπου δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματά του.

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρέου, τα τελευταία τέσσερα με πέντε χρόνια η ΥΚΑΝ έχει δημεύσει περιουσία που ξεπερνά το ενάμιση με δύο εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακολουθούν και δικαστικές δεσμεύσεις. Η περιουσία μπορεί να αφορά χρήματα, τραπεζικές καταθέσεις, ακίνητα, οχήματα και κρυπτονομίσματα.

Συνεργασία στην Κύπρο και το εξωτερικό

Ο Διευθυντής της ΔΑΟΕ ανέφερε ότι υπάρχει συνεργασία με το Τμήμα Φορολογίας, τα Τελωνεία και το Κτηματολόγιο, από τα οποία ζητούνται στοιχεία για τις οικονομικές έρευνες. Παράλληλα, υπάρχει συνεργασία με την Europol, την Interpol, καθώς και με ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες.

Ως παράδειγμα ανέφερε πρόσφατη υπόθεση συνωμοσίας για φόνο, για την οποία υπήρξε συνεργασία με τις αστυνομίες της Δανίας, της Σουηδίας και της Νορβηγίας.

Ναρκωτικά και εγκληματικά δίκτυα

Ο κ. Ανδρέου χαρακτήρισε τα ναρκωτικά ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των οργανωμένων ομάδων, λόγω των μεγάλων κερδών. Ανέφερε ότι κάποιες οργανώσεις αποτελούνται μόνο από Κύπριους, ενώ άλλες έχουν συνεργάτες στο εξωτερικό, σημειώνοντας ότι τα ναρκωτικά έρχονται από το εξωτερικό.

Για τη μεγάλη υπόθεση με την κεταμίνη, είπε ότι διερευνάται κατά πόσον η ποσότητα προοριζόταν για την κυπριακή αγορά. Με βάση, όπως ανέφερε, τα δεδομένα από τα λύματα, δεν φαίνεται να υπάρχει στην Κύπρο χρήση σε τέτοιο βαθμό, με τις ενδείξεις να παραπέμπουν σε χρήση της χώρας ως διαμετακομιστικού σταθμού.

Τέσσερις υποθέσεις εξιχνιάστηκαν

Σε ερώτηση για πιθανή διείσδυση εγκληματικών οργανώσεων σε νόμιμες επιχειρήσεις ή κρατικούς θεσμούς, ο κ. Ανδρέου ανέφερε ότι υπάρχουν πληροφορίες που θα διερευνηθούν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως είπε, από την έναρξη της λειτουργίας της ΔΑΟΕ έχουν ήδη εξιχνιαστεί τέσσερις υποθέσεις, ενώ άλλες βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Σε σχέση με τη διαφθορά στην Αστυνομία, ανέφερε ότι μία στις τέσσερις υποθέσεις αφορά συνάδελφο και ότι η διερεύνηση γίνεται στη βάση μαρτυριών και δεδομένων.

Η λειτουργία της νέας Διεύθυνσης

Για τη στελέχωση της ΔΑΟΕ, ο κ. Ανδρέου είπε ότι δεν υπάρχει ακόμη ακριβής αριθμός, καθώς η Διεύθυνση βρίσκεται στο στάδιο της σύστασης. Οι υπηρεσίες παραμένουν προς το παρόν στους υφιστάμενους χώρους τους, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τη δημιουργία ενιαίου χώρου στη Λευκωσία.

Ανέφερε επίσης ότι η ΔΑΟΕ λειτουργεί εδώ και κάποιους μήνες σε πιλοτικό επίπεδο, με στόχο να εξελιχθούν οι διαδικασίες και τα συστήματά της. Τέλος, σημείωσε ότι υπάρχει στενή συνεργασία με την αντίστοιχη ελληνική υπηρεσία, από την εμπειρία της οποίας προέκυψε, μεταξύ άλλων, η ανάγκη για ενιαία στέγαση της ΔΑΟΕ, ώστε να λειτουργεί αυτόνομα και χωρίς διαρροές.

Ακούστε την παρέμβαση του Χρήστου Ανδρέου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 08-10-2026