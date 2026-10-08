Κατεχόμενα: Εντοπίστηκε ακόμη μία σορός από το ναυάγιο της 30ής Αυγούστου

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στα κατεχόμενα, έχουν αρχίσει οι εξετάσεις για την αναγνώριση της ταυτότητας του θύματος.

Χθες είχε ανακοινωθεί ότι αγνοούνταν ακόμη δύο άτομα που επέβαιναν στο βυθισμένο πλοίο. Με τον εντοπισμό της σορού σήμερα, απομένει ένας αγνοούμενος. Οι νεκροί που έχουν εντοπιστεί ανέρχονται σε 27.

Πηγή: ΚΥΠΕ