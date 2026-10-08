Ακόμη μία σορός εντοπίστηκε σήμερα στα ανοικτά της Κερύνειας, στο πλαίσιο των ερευνών για το ναυάγιο της 30ής Αυγούστου.
Κατεχόμενα: Εντοπίστηκε ακόμη μία σορός από το ναυάγιο της 30ής Αυγούστου
Οι νεκροί που έχουν εντοπιστεί ανέρχονται σε 27, ενώ ένας άνθρωπος εξακολουθεί να αγνοείται.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στα κατεχόμενα, έχουν αρχίσει οι εξετάσεις για την αναγνώριση της ταυτότητας του θύματος.
Χθες είχε ανακοινωθεί ότι αγνοούνταν ακόμη δύο άτομα που επέβαιναν στο βυθισμένο πλοίο. Με τον εντοπισμό της σορού σήμερα, απομένει ένας αγνοούμενος. Οι νεκροί που έχουν εντοπιστεί ανέρχονται σε 27.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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