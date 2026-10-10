Ετοιμάζονται νέοι όροι εντολής για την υπόθεση του μαύρου βάν - Στο μικροσκόπιο και οι πολιτικές διασυνδέσεις

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση του μαύρου κατασκοπευτικού βαν, καθώς η Αρχή κατά της Διαφθοράς προτίθεται να αποστείλει στον γενικό εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη, σαφείς όρους εντολής για τις πτυχές της υπόθεσης που επιδιώκει να διερευνήσει. Στους όρους εντολής θα προσδιορίζονται το αντικείμενο της έρευνας, τα πολιτικά πρόσωπα που η Αρχή προτίθεται να ελέγξει, καθώς και η καταγγελία που αφορά τον βοηθό γενικό εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη. Η Αρχή έχει ήδη αποφασίσει να αναθέσει τη διερεύνηση σε ομάδα τριών δικηγόρων-ερευνητών, αποτελούμενη από δύο Βρετανούς και έναν Κύπριο. Στόχος της Αρχής είναι να εξετάσει και τις αναφορές που περιλαμβάνονται στο πρόσφατο βιβλίο του συναδέλφου Φάνη Μακρίδη, με τίτλο «Κύπρος: Ο ομφαλός των παρακολουθήσεων», όπως είχε ανακοινώσει σε γραπτή δήλωσή της σ...