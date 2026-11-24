Παράλληλα, δυνατότητα δωρεάν αντικατάστασης της ταυτότητάς τους θα έχουν όσοι πολίτες εξέδωσαν ταυτότητα κατά την περίοδο από τις 2 Ιουλίου έως τις 24 Νοεμβρίου 2026, χωρίς να αναγράφονται σε αυτήν τα στοιχεία των γονέων τους και επιθυμούν πλέον την προσθήκη τους.

Πώς θα γίνεται η αντικατάσταση

Από την 1η Δεκεμβρίου 2026, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και στα Κέντρα Πολίτη για διευθέτηση ραντεβού, προσκομίζοντας την ταυτότητα που επιθυμούν να αντικαταστήσουν.

Για τους πολίτες άνω των 18 ετών δεν απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης, σε αντίθεση με τους ανηλίκους, για τους οποίους η διαδικασία αυτή είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, για τα παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετών δεν απαιτείται η φυσική παρουσία τους στα σημεία εξυπηρέτησης. Το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει ότι η επανέκδοση των συγκεκριμένων ταυτοτήτων θα γίνεται χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Σημειώνεται ότι η αντικατάσταση δεν είναι υποχρεωτική, καθώς όλες οι ταυτότητες που εκδόθηκαν κατά την προαναφερόμενη περίοδο εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, ανεξαρτήτως της μη αναγραφής των στοιχείων των γονέων.