Επείγουσα έκκληση προς όσους μπορούν να προσφέρουν αίμα απευθύνουν οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Λεμεσού, σε ανάρτησή τους σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μετά την οδική σύγκρουση που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Λεωφόρο Ομονοίας.
Επείγουσα έκκληση για αίμα στη Λεμεσό μετά την οδική σύγκρουση στη Λεωφόρο Ομονοίας
Οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας καλούν όλους όσοι μπορούν να προσφέρουν αίμα να προσέλθουν στον Σταθμό Αιμοδοσίας Λεμεσού μέχρι τις 15:00 το Σάββατο.
Οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας καλούν όλους όσοι μπορούν να προσφέρουν αίμα να προσέλθουν στον Σταθμό Αιμοδοσίας Λεμεσού μέχρι τις 15:00 το Σάββατο.
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