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Επείγουσα έκκληση για αίμα στη Λεμεσό μετά την οδική σύγκρουση στη Λεωφόρο Ομονοίας

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας καλούν όλους όσοι μπορούν να προσφέρουν αίμα να προσέλθουν στον Σταθμό Αιμοδοσίας Λεμεσού μέχρι τις 15:00 το Σάββατο.

Επείγουσα έκκληση προς όσους μπορούν να προσφέρουν αίμα απευθύνουν οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Λεμεσού, σε ανάρτησή τους σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μετά την οδική σύγκρουση που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Λεωφόρο Ομονοίας.

Οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας καλούν όλους όσοι μπορούν να προσφέρουν αίμα να προσέλθουν στον Σταθμό Αιμοδοσίας Λεμεσού μέχρι τις 15:00 το Σάββατο.

#ΥΓΕΙΑ #δυστυχήματα

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