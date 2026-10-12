Βίντεο βίας με ανηλίκους: Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης προειδοποιεί τα ΜΜΕ – «Δεν αρκεί η σκίαση προσώπων»

Σε ανακοίνωσή της, η Αρχή αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των Μέσων στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, καθώς και στη συμβολή τους στην ανάδειξη και την πρόληψη ανάλογων περιστατικών. Τονίζει, ωστόσο, ότι η επιδίωξη αυτών των σκοπών δεν απαλλάσσει τους οργανισμούς από την υποχρέωση να τηρούν τη νομοθεσία, ιδιαίτερα ως προς την προστασία των ανηλίκων.

«Η εκ του Νόμου άσκηση της αρμοδιότητας της Αρχής δεν αποσκοπεί στον περιορισμό της δημοσιογραφικής ελευθερίας ή της συντακτικής ανεξαρτησίας ούτε και στην αποσιώπηση περιστατικών βίας, αλλά στην διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ αυτών των δικαιωμάτων και της προστασίας των ανηλίκων», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Αρχή σημειώνει ότι η προβολή και η επανειλημμένη μετάδοση σκηνών βίας «ενδέχεται να οδηγήσει σε επαναθυματοποίηση και στιγματισμό των εμπλεκομένων ανηλίκων». Επισημαίνει ακόμη τη σημασία της προστασίας της ταυτότητάς τους, ιδίως όταν εμπλέκονται σε αστυνομικές ή δικαστικές διαδικασίες, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους ή τη μετάδοση πληροφοριών που μπορεί να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητάς τους.

Προσθέτει ότι «η σκίαση των προσώπων δεν διασφαλίζει από μόνη της την προστασία της ιδιωτικότητας, ούτε αναιρεί τις ενδεχόμενες επιπτώσεις από την προβολή τέτοιου οπτικοακουστικού περιεχομένου».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι οργανισμοί οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο μίμησης βίαιων συμπεριφορών από ανήλικους τηλεθεατές. Η μετάδοση ακατάλληλων σκηνών πρέπει να είναι σύντομη και να συνοδεύεται από κατάλληλη προειδοποίηση, ενώ τα σχετικά ρεπορτάζ πρέπει να προετοιμάζονται με τη δέουσα ευαισθησία.

Η Αρχή καταλήγει ότι η ουσιαστική ενημέρωση του κοινού, η ανάδειξη κοινωνικών προβλημάτων και η κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών μπορούν να επιτευχθούν χωρίς εκτεταμένη προβολή σκηνών βίας και χωρίς μετάδοση περιττών λεπτομερειών και περιγραφών.

Πηγή: ΚΥΠΕ