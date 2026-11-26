Αυτό προκύπτει από έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διαβιβάστηκε στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24 Νοεμβρίου και περιήλθε στην κατοχή της ουκρανικής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Kyiv Independent, η οποία δημοσιεύει σήμερα αποκλειστικό ρεπορτάζ για το περιεχόμενό της.

Η έκθεση, έκτασης 21 σελίδων, αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του ανώτατου ορίου στην τιμή πώλησης του ρωσικού πετρελαίου, το οποίο συμφωνήθηκε από τις χώρες της G7 το 2022, με στόχο τον περιορισμό των οικονομικών πόρων που διαθέτει η Μόσχα για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα έσοδα εννέα μηνών ξεπέρασαν εκείνα ολόκληρου του 2025

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές αργού πετρελαίου ανήλθαν στα 102 δισ. δολάρια κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, ξεπερνώντας ήδη τα 101 δισ. δολάρια που είχε εισπράξει καθ' όλη τη διάρκεια του 2025.

Η μεταβολή αποδίδεται στην ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία ενίσχυσε τη διαπραγματευτική θέση της Ρωσίας στις διεθνείς αγορές.

Ενδεικτικά, τα μηνιαία έσοδα από τις εξαγωγές αργού πετρελαίου διαμορφώθηκαν ως εξής:

- Φεβρουάριος 2026: 6 δισ. δολάρια.

- Μάρτιος 2026: 11,3 δισ. δολάρια.

- Σεπτέμβριος 2026: 14,5 δισ. δολάρια.

Η σημασία των δυτικών κυρώσεων

Παρά την αύξηση των ρωσικών εσόδων, η Κομισιόν εκτιμά ότι οι κυρώσεις περιόρισαν σημαντικά τα οικονομικά οφέλη της Μόσχας από την ενεργειακή κρίση.

Χωρίς το πλαφόν, τα έσοδα από τις διά θαλάσσης εξαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου εκτιμάται ότι θα ήταν υψηλότερα κατά 30 δισ. δολάρια, ενώ η Μόσχα θα μπορούσε να είχε εξασφαλίσει επιπλέον 10 έως 15 δισ. δολάρια από πετρελαϊκά προϊόντα από τον Μάρτιο και μετά.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι ο μηχανισμός του πλαφόν αποσκοπεί τόσο στον περιορισμό των ρωσικών εσόδων όσο και στη σταθεροποίηση των διεθνών ενεργειακών αγορών, ιδιαίτερα σε περιόδους διαταραχής του εφοδιασμού.

Η διαφοροποίηση της Ουάσινγκτον

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά της έκθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν προχώρησαν σε ανάλογη αυστηροποίηση του ανώτατου ορίου τιμής του ρωσικού πετρελαίου με τις υπόλοιπες χώρες του σχετικού συνασπισμού.

Την ίδια ώρα, η Κίνα και η Ινδία αποτελούν πλέον τους σημαντικότερους πελάτες της Μόσχας, απορροφώντας το 85% των συνολικών ρωσικών ενεργειακών εξαγωγών.

Το κόστος για τη Μόσχα

Ωστόσο, η Ρωσία εξακολουθεί να υφίσταται οικονομικές απώλειες εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων σε διυλιστήρια και των περιορισμών στις εξαγωγές της. Οι θαλάσσιες εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων έχουν μειωθεί κατά περίπου ένα τρίτο.

Παράλληλα, το κόστος συγκρότησης του λεγόμενου σκιώδους στόλου, μέσω του οποίου η Ρωσία επιχειρεί να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 10 δισ. δολάρια.

Πηγή: Kyiv Independent