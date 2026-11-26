Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη στο αρχηγείο του Βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας, στο Πόρτσμουθ, έπειτα από τηλεφωνική απειλή για βόμβα, με τις Αρχές να προχωρούν στην προληπτική εκκένωση μέρους των εγκαταστάσεων και στον αποκλεισμό της περιοχής.
Συναγερμός στη Βρετανία: Εκκενώθηκε το αρχηγείο του Βασιλικού Ναυτικού μετά από απειλή για βόμβα
Η απειλή για βόμβα προκάλεσε την κινητοποίηση των βρετανικών Αρχών στο Πόρτσμουθ, με τον συναγερμό να λήγει χωρίς να εντοπιστεί επικίνδυνο αντικείμενο. Σας έχει φανεί χρήσιμη αυτή η συζήτηση μέχρι τώρα;
Σύμφωνα με το Sky News, στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της αστυνομίας και του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, προκειμένου να διερευνήσουν την απειλή και να διασφαλίσουν την ασφάλεια του προσωπικού.
Σε ανακοίνωσή του, το Βασιλικό Ναυτικό επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αντιμετώπισης περιστατικού ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του HMS Excellent, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.
«Η ασφάλεια του προσωπικού και του κοινού αποτελεί προτεραιότητά μας», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το Βασιλικό Ναυτικό, σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου.
Έληξε ο συναγερμός
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μετέδωσαν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, οι έρευνες ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστεί κάποιο επικίνδυνο αντικείμενο, με τις Αρχές να προχωρούν σε άρση του συναγερμού.
Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του προσώπου που πραγματοποίησε το απειλητικό τηλεφώνημα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρά του.
Το HMS Excellent, που βρίσκεται στο Πόρτσμουθ, στεγάζει το αρχηγείο διοίκησης του Βασιλικού Ναυτικού, καθώς και εγκαταστάσεις εκπαίδευσης του στρατιωτικού προσωπικού.
Πηγές: Sky News / The Times, Daily Express
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