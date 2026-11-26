Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το Εφετείο του Παρισιού επιβεβαίωσε την Πέμπτη την παραπομπή του 77χρονου ηθοποιού σε ποινικό δικαστήριο, για περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν τον Αύγουστο του 2018 στην κατοικία του στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η απόφαση για παραπομπή του Ντεπαρντιέ σε δίκη είχε εκδοθεί τον Αύγουστο του 2025, έπειτα από πέντε χρόνια ερευνών, με την υπεράσπιση του ηθοποιού να προσφεύγει κατά της απόφασης.

Οι καταγγελίες της Σαρλότ Αρνό

Η Σαρλότ Αρνό, η οποία ήταν 22 ετών κατά τον χρόνο των καταγγελλόμενων περιστατικών, υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα βιασμού στις 7 και 13 Αυγούστου του 2018, όταν επισκέφθηκε την κατοικία του Ντεπαρντιέ για πρόβες θεατρικού κειμένου.

Η νεαρή ηθοποιός γνώριζε τον Ντεπαρντιέ από την παιδική της ηλικία.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα στα οποία απέκτησε πρόσβαση το AFP, η ανακρίτρια που χειρίστηκε την υπόθεση έκρινε ότι ο ηθοποιός εκμεταλλεύτηκε την ευάλωτη κατάσταση της νεαρής γυναίκας, χωρίς να διασφαλίσει τη συναίνεσή της.

Ο Ντεπαρντιέ αρνείται τις κατηγορίες, με τους δικηγόρους του να αμφισβητούν τόσο τα αποδεικτικά στοιχεία όσο και την ύπαρξη εγκληματικής πρόθεσης.

Στο επίκεντρο το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας

Κεντρικό στοιχείο της δικαστικής υπόθεσης αποτελεί το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της κατοικίας του Γάλλου ηθοποιού.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι οι εικόνες δεν καταδεικνύουν άσκηση εξαναγκασμού σε βάρος της Αρνό. Αντιθέτως, η ανακρίτρια έκρινε ότι το οπτικό υλικό ενισχύει την αξιοπιστία της περιγραφής των περιστατικών από την καταγγέλλουσα και καταδεικνύει την κατάσταση ακινητοποίησης στην οποία, κατά την εκτίμησή της, είχε περιέλθει η νεαρή γυναίκα.

Η προηγούμενη καταδίκη και οι δημόσιες συγγνώμες

Η νέα δικαστική εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο Ντεπαρντιέ παραιτήθηκε από την έφεση που είχε ασκήσει κατά της καταδίκης του, τον Μάιο του 2025, για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος δύο γυναικών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Les Volets verts» το 2021.

Σε ανακοίνωσή του στις 16 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός δήλωσε ότι αποδέχεται τη συγκεκριμένη καταδίκη και ζήτησε δημοσίως συγγνώμη από όσους υπέφεραν εξαιτίας της συμπεριφοράς του.

Ο Ντεπαρντιέ, με περισσότερες από 200 κινηματογραφικές ταινίες στο ενεργητικό του, συγκαταλέγεται στις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του γαλλικού κινηματογράφου.

Πηγές: AFP / Reuters