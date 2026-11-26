Τη διεύρυνση του αρχείου γεννήσεων, ώστε να συγκεντρώνονται περισσότερα στοιχεία για την προωρότητα στην Κύπρο, επεξεργάζεται το Υπουργείο Υγείας. Στην καταληκτική της παρέμβαση στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου επανήλθε στο ζήτημα της καταγραφής, αναφέροντας ότι τα δεδομένα αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διάρκεια της κύησης και τον τοκετό. Η συζήτηση για μια αυτοτελή εθνική στρατηγική ανέδειξε και ένα δεύτερο ζητούμενο: πώς θα παρακολουθείται η υγεία και η ανάπτυξη των παιδιών όταν φύγουν από τη μονάδα νεογνών.
Το Υπουργείο Υγείας διευρύνει το αρχείο γεννήσεων – Στη Βουλή τα κενά στη φροντίδα των πρόωρων παιδιών μετά το εξιτήριο
Περισσότερα στοιχεία για τις πρόωρες γεννήσεις θέλει να συγκεντρώνει το Υπουργείο Υγείας. Στην Επιτροπή Υγείας, ο Συνήγορος του Ασθενούς, η Παιδιατρική Εταιρεία και ο Σύνδεσμος «Μωρά Θαύματα» έθεσαν το ζήτημα της μακροχρόνιας φροντίδας των παιδιών και της στήριξης των οικογενειών τους.
Ο Συνήγορος του Ασθενούς επισήμανε ότι ακόμη και όπου υπάρχουν εθνικές στρατηγικές, αυτές συχνά μένουν στη θεωρία. Στην περίπτωση της προωρότητας, αναγνώρισε τις πρωτοβουλίες για την πρόληψη και την προγεννητική φροντίδα, επισημαίνοντας ότι λείπει ένα ενιαίο πλαίσιο που να καλύπτει την περίθαλψη, την αποκατάσταση και τη μακροχρόνια υποστήριξη του παιδιού και ολόκληρης της οικογένειας. Ζήτησε η νέα στρατηγική να συνοδεύεται από μηχανισμό ελέγχου της εφαρμογής της και η προετοιμασία της να αρχίσει συντομότερα.
Από την πλευρά της Παιδιατρικής Εταιρείας, ο πρόεδρος της Εταιρείας δρ Μιχάλης Αναστασιάδης εντόπισε το πρόβλημα στην υλοποίηση, στην εποπτεία και στη βελτίωση των μέτρων που ήδη προβλέπονται. Αναγνώρισε την πρόοδο στη φροντίδα που παρέχουν οι Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και έδωσε έμφαση στην πρόληψη, στην τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στη μακροχρόνια παρακολούθηση των παιδιών.
Η Έλενα Μεγαλέμου, εκ μέρους του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα», σημείωσε ότι η υφιστάμενη στρατηγική επικεντρώνεται κυρίως στη μείωση των μη ιατρικώς αναγκαίων καισαρικών τομών, ενώ η προωρότητα έχει πολλαπλές αιτίες. Ο Σύνδεσμος εισηγείται ξεχωριστή στρατηγική με τέσσερις πυλώνες: πρόληψη, μείωση της προωρότητας, φροντίδα στις μονάδες νεογνών με ενεργό συμμετοχή των γονέων και συστηματική παρακολούθηση μετά το εξιτήριο. Η παρακολούθηση, σύμφωνα με την εισήγηση, πρέπει να καλύπτει την υγεία, την ανάπτυξη και την εκπαιδευτική πορεία του παιδιού, με στήριξη και για την οικογένεια.
Στην αρχική της τοποθέτηση, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας ανέφερε ότι ενισχύθηκαν οι επιτόπιες επιθεωρήσεις στις μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, με συστάσεις και επανελέγχους. Αναφέρθηκε επίσης στην ετοιμασία κλινικών πρωτοκόλλων, στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και στις δράσεις ενημέρωσης του κοινού. Επιστημονική επιτροπή εξετάζει ποια επιπλέον στοιχεία θα προστεθούν στο αρχείο γεννήσεων, ώστε να αποτυπώνεται καλύτερα η προωρότητα και να σχεδιάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις.
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