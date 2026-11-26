Ο Συνήγορος του Ασθενούς επισήμανε ότι ακόμη και όπου υπάρχουν εθνικές στρατηγικές, αυτές συχνά μένουν στη θεωρία. Στην περίπτωση της προωρότητας, αναγνώρισε τις πρωτοβουλίες για την πρόληψη και την προγεννητική φροντίδα, επισημαίνοντας ότι λείπει ένα ενιαίο πλαίσιο που να καλύπτει την περίθαλψη, την αποκατάσταση και τη μακροχρόνια υποστήριξη του παιδιού και ολόκληρης της οικογένειας. Ζήτησε η νέα στρατηγική να συνοδεύεται από μηχανισμό ελέγχου της εφαρμογής της και η προετοιμασία της να αρχίσει συντομότερα.

Από την πλευρά της Παιδιατρικής Εταιρείας, ο πρόεδρος της Εταιρείας δρ Μιχάλης Αναστασιάδης εντόπισε το πρόβλημα στην υλοποίηση, στην εποπτεία και στη βελτίωση των μέτρων που ήδη προβλέπονται. Αναγνώρισε την πρόοδο στη φροντίδα που παρέχουν οι Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και έδωσε έμφαση στην πρόληψη, στην τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στη μακροχρόνια παρακολούθηση των παιδιών.

Η Έλενα Μεγαλέμου, εκ μέρους του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα», σημείωσε ότι η υφιστάμενη στρατηγική επικεντρώνεται κυρίως στη μείωση των μη ιατρικώς αναγκαίων καισαρικών τομών, ενώ η προωρότητα έχει πολλαπλές αιτίες. Ο Σύνδεσμος εισηγείται ξεχωριστή στρατηγική με τέσσερις πυλώνες: πρόληψη, μείωση της προωρότητας, φροντίδα στις μονάδες νεογνών με ενεργό συμμετοχή των γονέων και συστηματική παρακολούθηση μετά το εξιτήριο. Η παρακολούθηση, σύμφωνα με την εισήγηση, πρέπει να καλύπτει την υγεία, την ανάπτυξη και την εκπαιδευτική πορεία του παιδιού, με στήριξη και για την οικογένεια.

Στην αρχική της τοποθέτηση, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας ανέφερε ότι ενισχύθηκαν οι επιτόπιες επιθεωρήσεις στις μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, με συστάσεις και επανελέγχους. Αναφέρθηκε επίσης στην ετοιμασία κλινικών πρωτοκόλλων, στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και στις δράσεις ενημέρωσης του κοινού. Επιστημονική επιτροπή εξετάζει ποια επιπλέον στοιχεία θα προστεθούν στο αρχείο γεννήσεων, ώστε να αποτυπώνεται καλύτερα η προωρότητα και να σχεδιάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις.