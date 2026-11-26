Η ημερίδα είχε ως θέμα «Διασύνδεση Πολιτισμού και Τουρισμού», δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να παρουσιάσουν δημιουργικές προτάσεις που συνδέουν την πολιτιστική κληρονομιά με σύγχρονες και βιωματικές μορφές τουριστικής εμπειρίας.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, οι μαθητές του Λυκείου Γιαννάκη Ταλιώτη παρουσίασαν μια πρωτότυπη πρόταση για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Γεροσκήπου, μέσα από ένα βιωματικό παιχνίδι εξερεύνησης τύπου Learning Trip, με στοιχεία Escape Room.

Η καινοτόμος ιδέα μετατρέπει την περιήγηση στη Γεροσκήπου σε ένα διαδραστικό ταξίδι ανακάλυψης.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να περάσουν από διαφορετικούς σταθμούς και, μέσα από γρίφους, αποστολές και διαδραστικές δραστηριότητες, να γνωρίσουν τον πολιτιστικό πλούτο και την ιδιαίτερη ταυτότητα της πόλης.

Στο επίκεντρο της πρότασης βρίσκονται στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη Γεροσκήπου, όπως το περίφημο λουκούμι, η ιστορική εκκλησία, οι Ιεροί Κήποι, η τοπική τέχνη, οι παραδόσεις και οι ήχοι του τόπου.

Με αυτόν τον τρόπο, η πολιτιστική κληρονομιά παρουσιάζεται όχι απλώς ως αντικείμενο παρατήρησης, αλλά ως μια ζωντανή εμπειρία στην οποία ο επισκέπτης συμμετέχει ενεργά.

Η συμμετοχή στην ημερίδα αποτέλεσε για τους μαθητές μια σημαντική ευκαιρία να συνεργαστούν, να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και να παρουσιάσουν μια διαφορετική προσέγγιση για το πώς η τοπική παράδοση μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για σύγχρονες, καινοτόμες και συμμετοχικές τουριστικές εμπειρίες.

Μέσα από την πρότασή τους, οι μαθητές ανέδειξαν παράλληλα τη δυνατότητα σύνδεσης της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του τουρισμού, αποδεικνύοντας ότι η πολιτιστική κληρονομιά της Γεροσκήπου μπορεί να αποτελέσει βάση για νέες ιδέες και δημιουργικές εφαρμογές.

Στην ημερίδα συμμετείχαν οι μαθητές Γεωργίου Αλίκη, Γκούμπικ Βικτώρια, Παναγιωτάκη Βαρβάρα, Ταμένου Μιχάλης και Χερουβείμ Ειρήνη, όλοι/ες από το τμήμα Γ41.