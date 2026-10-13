Παραπονεμένοι οι Λεμεσιανοί: Έμειναν ξανά με τις υποσχέσεις - Ούτε ένα μεγάλο οδικό έργο στον προϋπολογισμό του 2027

Η πραγματικότητα στη Λεμεσό είναι καθημερινά όλο και πιο δύσκολη, με τις ουρές και το μποτιλιάρισμα, πλέον, να μην περιορίζεται στις ώρες αιχμής και σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά να απλώνεται σε όλη την πόλη και κυριολεκτικά όλο το 24ωρο. Ενδεικτική είναι η κατάσταση στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, όπου καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες οδηγοί βιώνουν ένα μαρτύριο, το οποίο ταλαιπωρεί επίσης και κόσμο που απλά θέλει να περάσει από τη Λεμεσό. Υπενθυμίζεται πώς στο σημείο του παρακαμπτήριου μεταξύ Αγίου Αθανασίου και Μέσα Γειτονιάς, καταγράφονται καθημερινά 105.000 οχήματα, καθιστώντας το, το πιο επιβαρυμένο σημείο παγκυπρίως.

Αντιδράσεις στη Λεμεσό

Η ανάγνωση του προϋπολογισμού και η διαπίστωση της πραγματικότητας έφερε μεγάλη απογοήτευση αλλά και θυμό στη Λεμεσό, με τους δημάρχους να εκφράζουν ήδη παράπονα. Ταυτόχρονα, αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή να θέσουν το ζήτημα και βουλευτές της Λεμεσού, από όλα τα κόμματα. Κοινή διαπίστωση όλων, ότι το κράτος πάσχει σοβαρά στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, με τη γραφειοκρατία να βάζει άτυπο βέτο, όπου τα βρει σκούρα. Αν και άπαντες γνωρίζουν ότι το θέμα δεν μπορεί να τεθεί ανταγωνιστικά με άλλες πόλεις, μια μόνο ματιά στον συνοπτικό πίνακα με τα μεγαλύτερα έργα του προϋπολογισμού για το 2027, είναι ενδεικτική, αφού στην πρώτη 20άδα υπάρχουν διάφορα έργα για όλες τις επαρχίας της Κύπρου -και οδικά- ενώ απουσιάζει παντελώς η Λεμεσός, που ταυτόχρονα προσφέρει τα περισσότερα στο ΑΕΠ της χώρας και έχει σήμερα τις μεγαλύτερες ανάγκες σε επίπεδο οδικών παρεμβάσεων.

Η νέα υπουργός Μεταφορών, Εύη Τσολάκη, προέρχεται από τη Λεμεσό και γνωρίζει πολύ καλά τα «θέλω» και τις ανάγκες της πόλης, αλλά κυρίως βιώνει και η ίδια το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει, που μέρα με τη μέρα γίνεται χειρότερο. Όμως, η σύντομη παρουσία της μέχρι σήμερα στο Υπουργείο Μεταφορών δείχνει ότι χρειάζεται ακόμα χρόνος προκειμένου να ξεκλειδώσουν τα έργα. Όλα αυτά μάλιστα, την ώρα που ακόμα και τα έργα που βρίσκονται στο τραπέζι, είναι έργα που χρειάζονται 3-4 χρόνια κατασκευαστικών εργασιών, μεταφέροντας ουσιαστικά την άμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην επόμενη, αν όχι και μεθεπόμενη κυβέρνηση, αφού με τα σημερινά δεδομένα, στην καλύτερη θα ξεκινήσουν κατασκευαστικά το 2028!

Κυβερνητικές πηγές, πάντως, προσπαθώντας να απαντήσουν στην κριτική που τους γίνεται, εξηγούν ότι η μη συμπερίληψη κονδυλιών δεν σημαίνει νέες καθυστερήσεις και παγοποίηση έργων, αλλά είναι τυπική διαδικασία του προϋπολογισμού. Αναφέρουν δε ότι τα έργα προχωρούν και όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες (που γι’ αυτές υπάρχουν πρόνοιες) θα απελευθερωθούν κονδύλια, την κατάλληλη ώρα, για να προχωρήσουν άμεσα, ακόμα και εντός του 2027. Σημειώνουν δε, ότι μέχρι σήμερα έγιναν σημαντικά βήματα προώθησης των έργων, που δεν μπορούν να παραβλέπονται.

Τι περίμεναν

Πέραν των επιμέρους παρεμβάσεων και των κονδυλίων για μελέτες (που υπάρχουν ελάχιστα), εκείνο που αναμενόταν ήταν να υπάρξει ουσιαστική χρηματοδότηση για την προώθηση μεγάλων οδικών έργων, τα οποία βρίσκονται εδώ και χρόνια στον σχεδιασμό και θεωρούνται καθοριστικά για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Λεμεσού. Πρόκειται για έργα συνολικού κόστους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, για τα οποία δεν προκύπτει σαφής προγραμματισμός κατασκευαστικών δαπανών στον προϋπολογισμό του 2027. Ενδεικτικά:

Βόρειος παρακαμπτήριος Λεμεσού: Προώθηση των δύο πρώτων φάσεων, που αφορούν τη Λεωφόρο Ευαγόρα Λανίτη και τις Λεωφόρους Νίκαιας–Συνεργατισμού. Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται σε περίπου €32,5 εκατ. για τη Λεωφόρο Ευαγόρα Λανίτη, περιλαμβανομένων των αντιπλημμυρικών έργων, και €30 εκατ. για τη Λεωφόρο Συνεργατισμού και τμήμα της Νίκαιας. Συνολικά, οι δύο παρεμβάσεις εκτιμάται ότι θα απαιτήσουν περίπου €62,5 εκατ. Τουλάχιστον για τη Συνεργατισμού, θεωρείτο δεδομένο ότι θα έβγαιναν προσφορές στο τέλος του 2026. Βασικό πρόβλημα πλέον φαίνεται να είναι η απαίτηση για μελέτη βιωσιμότητας.

Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού–Σαϊττά, φάση Α2: Προώθηση του τμήματος Παλώδια–Άλασσα, εκτιμώμενου κόστους €80–83 εκατ., το οποίο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εμπόδια στο στάδιο της περιβαλλοντικής αξιολόγησης, καθώς μέρος της προτεινόμενης όδευσης διέρχεται από περιοχή του δικτύου Natura 2000. Ο ίδιος ο Πρόεδρος δεσμεύτηκε για προσφορές στο τέλος του 2026.

Λεωφόρος Αγίας Φυλάξεως: Ολοκλήρωση του ρυθμιστικού σχεδίου για τη διεύρυνση και αναβάθμιση της λεωφόρου, ρύθμιση του κόμβου στη συμβολή με Μακαρίου, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την υλοποίηση ενός από τα σημαντικότερα οδικά έργα εντός της πόλης. Για το συγκεκριμένο έργο δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη εκτίμηση συνολικού κόστους.

Κάθετος δρόμος Αγίου Αθανασίου: Προώθηση της διεύρυνσης και βελτίωσης της Λεωφόρου Αγίου Αθανασίου και των συνδεόμενων τμημάτων των Λεωφόρων Κολωνακίου και Γρίβα Διγενή, στην περιοχή όπου σχεδιάζεται η ανέγερση του νέου εμπορικού κέντρου. Το εκτιμώμενο κόστος του ευρύτερου οδικού έργου ανέρχεται σε περίπου €30 εκατ., με την παρέμβαση να αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της πρόσθετης κυκλοφοριακής επιβάρυνσης που αναμένεται στην περιοχή λόγω της άδειας για νέο Mall.

Πέρα από τα μεγάλα έργα, υπήρχε η δέσμευση και για προώθηση μικρών παρεμβάσεων σε διάφορα προβληματικά σημεία της πόλης (νέοι είσοδοι αυτοκινητοδρόμου, διαπλάτυνση δρόμων κ.τ.λ). Θεωρητικά δεν χρειάζονταν μεγάλες μελέτες, αλλά όμως ούτε εδώ υπάρχουν κονδύλια για να υλοποιηθούν τα κατασκευαστικά. Κονδύλια δεν υπάρχουν, επίσης, για υλοποιήσεις μέτρων όπως νέα park and ride, που προϋποθέτουν αγορά ή απαλλοτρίωση γης.

Κονδύλια για «μελέτες» και βλέπουμε!

Στον προϋπολογισμό του 2027 περιλαμβάνεται γενική πίστωση €100.000 για μελέτες που αφορούν τη διεύρυνση και βελτίωση των Λεωφόρων Αγίας Φυλάξεως και Γλάδστωνος, τη δεύτερη φάση της Λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ, τη Λεωφόρο Ηλία Καννάουρου στον Ύψωνα και τον δρόμο που συνδέει τον παραλιακό με την Παρεκκλησιά. Παράλληλα, προβλέπεται ποσό €100.010 για τις μελέτες της Α΄ και Β΄ φάσης του βόρειου παρακαμπτήριου δρόμου της Λεμεσού. Παρότι στο επεξηγηματικό υπόμνημα γίνεται αναφορά σε έναρξη υλοποίησης των δύο φάσεων εντός του 2027, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες με τις αναγκαίες μελέτες βιωσιμότητας, ενώ ειδικά στην περίπτωση της Λεωφόρου Ευαγόρα Λανίτη, η προετοιμασία έχει καθυστερήσει λόγω της ενσωμάτωσης μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων.

Σε ό,τι αφορά τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Σαϊττά, προβλέπεται κοινή πίστωση €210.000 για τη συνέχιση της ετοιμασίας κατασκευαστικών σχεδίων και την κατασκευή κυκλικού κόμβου στον δρόμο Λεμεσού–Πλατρών, στην πρόσβαση προς την Παλώδια. Η συγκεκριμένη πρόνοια δεν συνιστά, ωστόσο, χρηματοδότηση για την κατασκευή της φάσης Α2, για την οποία εξακολουθούν να εκκρεμούν οι απαραίτητες διαδικασίες πριν από την προώθηση του έργου.