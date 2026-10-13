Χαμηλό βαρομετρικό από το Ιόνιο «χτυπά» την Κύπρο: Καταιγίδες, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι - Δεν αποκλείεται πορτοκαλί προειδοποίηση [ηχητικό]

Σύμφωνα με τον λειτουργό του Τμήματος Μετεωρολογίας, Μιχάλη Μούσκο, το βαρομετρικό χαμηλό από το Ιόνιο αναμένεται να επηρεάσει την Κύπρο από αργά το απόγευμα της Τετάρτης, ξεκινώντας από τα δυτικά. Ο κ. Μούσκος σημείωσε ότι, παρόλο που η κακοκαιρία θα υποχωρήσει από τα ξημερώματα της Πέμπτης, βροχές θα παρατηρούνται και τις επόμενες ημέρες. Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, ο κ. Μούσκος ανέφερε ότι αναμένονται ακόμη κάποια δεδομένα, προκειμένου να γίνει εκτίμηση. Μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντική μεταβολή, προσθέτοντας ότι η έμφαση θα δοθεί στις βροχές και στους ανέμους.

Ο κ. Μούσκος μιλώντας στο politis.com.cy σημείωσε, επίσης, ότι η βροχόπτωση έχει αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αναμένεται να εκδοθεί προειδοποίηση, ωστόσο παραμένει αβέβαιο κατά πόσο θα είναι κίτρινου ή πορτοκαλί επιπέδου. Όπως σημείωσε ο κ. Μούσκος, η προειδοποίηση θα εκδοθεί με το απογευματινό δελτίο καιρού.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας:

Βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή από το απόγευμα της Τετάρτης.

Το απόγευμα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό ή και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.Το βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και τα ορεινά. Μέχρι αργά το απόγευμα αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά επηρεάζοντας σταδιακά και τις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Σε περιοχή καταιγίδας πιθανό να πέσει χαλάζι και οι άνεμοι να μεταβάλλονται με ισχυρές ριπές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ και τοπικά, πολύ ισχυροί 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη για να καταστεί αργότερα μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα, τα οποία είναι πιο κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

Ακούστε την παρέμβαση του Μιχάλη Μούσκου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΣΚΟΣ 13-10-2026