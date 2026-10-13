Επίδομα τέκνου: Χαλαρώνουν τα εισοδηματικά κριτήρια - Επωφελούνται 23.000 οικογένειες, τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

Η κ. Παύλου χαρακτήρισε την κατάθεση του νομοσχεδίου «μεγάλη μέρα» για το Υφυπουργείο, αναφέροντας ότι η στήριξη προς τις οικογένειες αυξάνεται κατά 5%-10%, ανάλογα με το εισόδημά τους. Όπως είπε, η χαλάρωση των κριτηρίων διορθώνει τη στρέβλωση της απότομης διακοπής ολόκληρου του επιδόματος όταν μια οικογένεια λάμβανε μικρή αύξηση στο εισόδημά της.

Η Υφυπουργός σημείωσε επίσης ότι το επίδομα συνδέεται με υπηρεσίες, καθώς, όπως ανέφερε, κανένα επίδομα δεν είναι αποτελεσματικό αν δεν συνοδεύεται από υπηρεσίες. Η διεύρυνση των δικαιούχων επιδόματος τέκνου αυξάνει και τον αριθμό των δικαιούχων του σχεδίου επιδότησης διδάκτρων και σίτισης. Σύμφωνα με την κ. Παύλου, από το σχέδιο θα μπορούν πλέον να επωφεληθούν 2.000 οικογένειες και 2.800 παιδιά. Το συνολικό κόστος της δαπάνης για το επίδομα τέκνου ανέρχεται σε €12,5 εκατομμύρια, ενώ το ύψος του διαφοροποιείται ανά κατηγορία.

Ερωτηθείσα αν η αλλαγή εντάσσεται στα μέτρα αντιμετώπισης του δημογραφικού, η κ. Παύλου ανέφερε ότι έρευνες στην ΕΕ έχουν δείξει πως η επιδοματική πολιτική δεν έχει μεταβάλει τα δημογραφικά δεδομένα. Πρόσθεσε ότι ο Καναδάς και η Νορβηγία έχουν καταλήξει πως στη μείωση της υπογεννητικότητας βοηθούν η δωρεάν φοίτηση από τη βρεφική ηλικία και η συμβουλευτική γονέων. Αυτό, σημείωσε, δεν αναιρεί την πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει τις οικογένειες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, ανέφερε ότι η Κύπρος δαπανά λιγότερο από το 1% του ΑΕΠ για την οικογένεια και το παιδί, ποσοστό μικρότερο από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Επικαλέστηκε στοιχεία του 2024 για τις δαπάνες των ευρωπαϊκών κρατών για την οικογένεια και το παιδί σε σχέση με το σύνολο των κοινωνικών παροχών και είπε ότι η κυβέρνηση παρέχει στήριξη «με το σταγονόμετρο».

Ο κ. Κουκουμάς αναγνώρισε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει βελτιώσεις, αλλά είπε ότι απέχει από τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας που αντιμετωπίζει το υψηλό κόστος ζωής. Ανέφερε ότι οι μονογονεϊκές οικογένειες αποκλείονται από τις βελτιώσεις και ότι δεν προβλέπεται μόνιμος, αυτόματος μηχανισμός ετήσιας αναπροσαρμογής των εισοδηματικών κλιμάκων. Πρόσθεσε ότι το επίδομα παραμένει χαμηλό και ότι οι αυξήσεις 10% και 5%, που αφορούν μόνο τις χαμηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες, δεν καλύπτουν ούτε τις μισές από τις αυξήσεις στα βασικά αγαθά των τελευταίων χρόνων. Κατά τον ίδιο, δεν υλοποιείται επίσης η προεκλογική υπόσχεση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη για κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Είπε ακόμη ότι θα κατατεθούν παράλληλα προτάσεις νόμου για την κάλυψη των κενών.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ανδρέας Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι πάγια θέση του κόμματος εδώ και 3,5 χρόνια είναι η αύξηση του επιδόματος και η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων του κράτους. Χαρακτήρισε το νομοσχέδιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά τόνισε ότι οι αυξήσεις πρέπει να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο για τους πολίτες και να μην παρουσιάζονται ως προεκλογικό μήνυμα ή ως μεταρρύθμιση χωρίς ουσία.

Ως παράδειγμα, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως €22.000 το νομοσχέδιο προβλέπει αύξηση από €5 τον μήνα. Κάλεσε την κυβέρνηση να επανεξετάσει τα όρια ώστε να ενισχυθούν ουσιαστικά η μεσαία τάξη και οι πολυμελείς οικογένειες, προσθέτοντας ότι η οικονομία επιτρέπει τη βελτίωση του νομοσχεδίου προς όφελος των οικογενειών.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ανδρέας Αποστόλου, είπε ότι η πολιτεία πρέπει να διαθέσει περισσότερους πόρους για το επίδομα τέκνου και εξέφρασε ικανοποίηση για την αύξηση του αριθμού των δικαιούχων. Πρόσθεσε ότι η στήριξη προς τις κυπριακές οικογένειες πρέπει να γίνει πιο γενναιόδωρη και ότι το κόμμα έχει καταθέσει σχετικές προτάσεις στην Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ο κ. Αποστόλου χαρακτήρισε απαράδεκτη την πενταετή αναμονή για οικογένειες που επαναπατρίζονται από τρίτες χώρες, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι. Είπε ότι πρόταση νόμου που έχει καταθέσει, και την οποία βλέπει θετικά το Υφυπουργείο, προβλέπει δικαίωμα επιδόματος από την πρώτη ημέρα επαναπατρισμού για οικογένειες με έναν ή δύο Κύπριους γονείς που επιστρέφουν από οποιαδήποτε χώρα. Ζήτησε επίσης μεγαλύτερη στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών και αντιστροφή περικοπών που έγιναν το 2012, ενώ ανέφερε ότι στηρίζει τον διάλογο του Υφυπουργείου με την Οργάνωση Πολυτέκνων. Αναφέρθηκε ακόμη σε στρεβλώσεις στα εισοδηματικά κριτήρια και στις αυξήσεις για ορισμένες ομάδες, σημειώνοντας ότι έχει υποβάλει προτάσεις για αλλαγές. Κατά τον ίδιο, καθώς η οικονομία πηγαίνει καλά, οι πόροι πρέπει να επιστρέφουν στους πολίτες και ιδιαίτερα στις οικογένειες που αδικήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, είπε ότι έπειτα από 15-20 χρόνια υπάρχουν πολιτικές με επίκεντρο την οικογένεια, αναφερόμενος ειδικά στο επίδομα τέκνου και στη φορολογική μεταρρύθμιση. Χαρακτήρισε το νομοσχέδιο μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς διευρύνει τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά είπε ότι το ποσό του επιδόματος χρειάζεται περαιτέρω αύξηση. Ως τελικό στόχο έθεσε την κατάργηση των κριτηρίων, κυρίως για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά.

Ο κ. Ιωάννου είπε ότι το νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει στρεβλώσεις της νομοθεσίας, όπως την ανάγκη αυτόματης αναπροσαρμογής των εισοδηματικών κριτηρίων βάσει της ΑΤΑ, τη διατήρηση του καθεστώτος μιας οικογένειας όταν τα παιδιά της παύουν να είναι εξαρτώμενα και τον εκσυγχρονισμό και τη διεύρυνση του ορισμού του «εξαρτώμενου». Αναφέρθηκε επίσης στην πρόταση του ΕΛΑΜ να δικαιούνται επίδομα τέκνου μόνο Κύπριοι πολίτες, όπως ισχύει για τη φοιτητική χορηγία.

Ο βουλευτής του Κινήματος Άλμα, Μιχάλης Παρασκευά, χαιρέτισε τις αυξήσεις, σημειώνοντας ότι πρόκειται για χρήματα των φορολογουμένων. Ζήτησε να λαμβάνονται υπόψη το κόστος στέγασης ανά περιοχή και ο πληθωρισμός. Ανέφερε ότι στη Γερμανία και τη Φινλανδία η επιδοματική πολιτική συνυπολογίζει τον τόπο διαμονής και το κόστος στέγασης, ειδικά όπου υπάρχουν μεγάλες διαφορές, όπως στη Λεμεσό.

Ο κ. Παρασκευά χαρακτήρισε απαράδεκτο τον περιορισμό που απαιτεί πέντε χρόνια μόνιμης παραμονής για την καταβολή του επιδόματος. Είπε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις πολιτών που απουσίαζαν στο εξωτερικό και δεν πρέπει να αποκλείονται, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να δικαιούνται το επίδομα αυτόματα.

Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Δημήτρης Σούγλης, αναγνώρισε ότι το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά χαρακτήρισε «ψίχουλα» τις αυξήσεις. Υποστήριξε ότι πρέπει να καταργηθούν τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος, υπενθυμίζοντας ότι αυτό αποτελούσε προεκλογική δέσμευση και του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ