Η Melios Pet Center απέρριψε εκ νέου την Τρίτη τους ισχυρισμούς του Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλου Πίπη, ότι δήλωσε ιαγουάρους και λιοντάρια ως γάτους.
Η Melios Pet Center απορρίπτει τους ισχυρισμούς Πίπη ότι δήλωσε ιαγουάρους και λιοντάρια ως γάτους
Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τα ζώα δηλώθηκαν σωστά και παραθέτει έγγραφα και δικαστική απόφαση.
Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία παρέθεσε έγγραφα, μεταξύ των οποίων αλληλογραφία με κρατικούς λειτουργούς ευρωπαϊκών χωρών. Σύμφωνα με τη Melios Pet Center, στα έγγραφα αναγράφονται σωστά τόσο τα ονόματα των ζώων όσο και το ότι θα έφταναν στις εγκαταστάσεις της Melios Pet Center Ltd.
Σε άλλη ανακοίνωση, στην οποία επισυνάπτει δικαστική απόφαση, η εταιρεία αναφέρει: «Νόμιμα ζώα που έφτασαν από Ολλανδία στις εγκαταστάσεις μου, νόμιμα και δηλωμένα, παράνομα τα κατάσχαν και τα θανάτωσαν το Ταμείο Θήρας. Πλήρωσαν σε εμένα με απόφαση δικαστηρίου €1200 συν τόκους και όλα τα άλλα έξοδα της δίκης. Ατιμώρητοι ακόμα οι εγκληματίες».
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