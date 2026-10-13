Την ανάγκη το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) να βελτιώνεται, να εκσυγχρονίζεται και να ανανεώνεται διαρκώς, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος και να προσφέρει ποιοτική, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Χριστοδουλίδης: Το ΡΙΚ πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να ανταποκριθεί στις ψηφιακές προκλήσεις
Την ανάγκη ανανέωσης του ΡΙΚ, ώστε να ανταποκρίνεται στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και να παρέχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στα 5α Βραβεία «Τιμής Ένεκεν».
Ο Πρόεδρος απηύθυνε χαιρετισμό στα 5α Βραβεία «Τιμής Ένεκεν» του ΡΙΚ, που πραγματοποιήθηκαν απόψε. Το μήνυμά του ανέγνωσε εκ μέρους του ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου.
Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι το ΡΙΚ είναι θεσμός που προϋπήρχε της Κυπριακής Δημοκρατίας και διατηρεί στο αρχείο του στοιχεία από τη σύγχρονη ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά, τον αθλητισμό, την οικονομία και την κοινωνία.
Σημείωσε ακόμη τη συμβολή του Ιδρύματος στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία των Κυπρίων, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, καθώς και τον ρόλο του στην κάλυψη σημαντικών δραστηριοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Αναφερόμενος στη στήριξη της Κυβέρνησης προς το ΡΙΚ, με πόρους για το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τις υποδομές του, υπογράμμισε ότι αυτή συνοδεύεται από την απαίτηση να επιλυθούν χρόνια προβλήματα και να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια εκσυγχρονισμού.
Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Διοίκηση και το προσωπικό του ΡΙΚ θα συνεχίσουν να διαφυλάσσουν την αξιοπιστία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και να εκπληρώνουν την αποστολή της έναντι της κυπριακής κοινωνίας.
Για τα Βραβεία «Τιμής Ένεκεν», είπε ότι αποτελούν έναν επιτυχημένο θεσμό ηθικής επιβράβευσης στελεχών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Όπως ανέφερε, οι τιμώμενοι, με την πολυετή προσφορά, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους, συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ιστορίας του ΡΙΚ και αποτέλεσαν πρότυπα για τις νεότερες γενιές.
Στη φετινή εκδήλωση τιμήθηκαν ο Ανδρέας Χατζήπαπας, ο Τάσος Ταντελές, ο Τζον Βίκερς, η Βίκυ Πισιάρα και ο Κωστάκης Πιτσιλλίδης. Μετά θάνατον τιμήθηκε η Σούλα Χατζήκυριακου.
Ο Πρόεδρος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αείμνηστη δημοσιογράφο, σημειώνοντας ότι υπήρξε υπόδειγμα επαγγελματία, με προσήλωση στη δημοσιογραφική δεοντολογία, σεβασμό και αξιοπρέπεια, και ότι ενέπνευσε νεότερους συναδέλφους της.
Όπως ανέφερε, αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι ιδιαίτερα σημαντικά σήμερα, εν μέσω των προκλήσεων που συνδέονται με τις ψευδείς ειδήσεις και την υπεύθυνη ενημέρωση.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.