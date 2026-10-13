Χριστοδουλίδης: Το ΡΙΚ πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να ανταποκριθεί στις ψηφιακές προκλήσεις

Ο Πρόεδρος απηύθυνε χαιρετισμό στα 5α Βραβεία «Τιμής Ένεκεν» του ΡΙΚ, που πραγματοποιήθηκαν απόψε. Το μήνυμά του ανέγνωσε εκ μέρους του ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι το ΡΙΚ είναι θεσμός που προϋπήρχε της Κυπριακής Δημοκρατίας και διατηρεί στο αρχείο του στοιχεία από τη σύγχρονη ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά, τον αθλητισμό, την οικονομία και την κοινωνία.

Σημείωσε ακόμη τη συμβολή του Ιδρύματος στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία των Κυπρίων, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, καθώς και τον ρόλο του στην κάλυψη σημαντικών δραστηριοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Αναφερόμενος στη στήριξη της Κυβέρνησης προς το ΡΙΚ, με πόρους για το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τις υποδομές του, υπογράμμισε ότι αυτή συνοδεύεται από την απαίτηση να επιλυθούν χρόνια προβλήματα και να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια εκσυγχρονισμού.

Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Διοίκηση και το προσωπικό του ΡΙΚ θα συνεχίσουν να διαφυλάσσουν την αξιοπιστία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και να εκπληρώνουν την αποστολή της έναντι της κυπριακής κοινωνίας.

Για τα Βραβεία «Τιμής Ένεκεν», είπε ότι αποτελούν έναν επιτυχημένο θεσμό ηθικής επιβράβευσης στελεχών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Όπως ανέφερε, οι τιμώμενοι, με την πολυετή προσφορά, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους, συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ιστορίας του ΡΙΚ και αποτέλεσαν πρότυπα για τις νεότερες γενιές.

Στη φετινή εκδήλωση τιμήθηκαν ο Ανδρέας Χατζήπαπας, ο Τάσος Ταντελές, ο Τζον Βίκερς, η Βίκυ Πισιάρα και ο Κωστάκης Πιτσιλλίδης. Μετά θάνατον τιμήθηκε η Σούλα Χατζήκυριακου.

Ο Πρόεδρος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αείμνηστη δημοσιογράφο, σημειώνοντας ότι υπήρξε υπόδειγμα επαγγελματία, με προσήλωση στη δημοσιογραφική δεοντολογία, σεβασμό και αξιοπρέπεια, και ότι ενέπνευσε νεότερους συναδέλφους της.

Όπως ανέφερε, αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι ιδιαίτερα σημαντικά σήμερα, εν μέσω των προκλήσεων που συνδέονται με τις ψευδείς ειδήσεις και την υπεύθυνη ενημέρωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ