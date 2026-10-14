Αυξάνονται οι αντιδράσεις για τα οδικά έργα της Λεμεσού - Ζητούν συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους για να λάβουν εξηγήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν σταλεί μηνύματα προς την κυβέρνηση από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ προγραμματίζονται επαφές και συναντήσεις με αρμόδιους κυβερνητικούς αξιωματούχους, προκειμένου να ξεκαθαρίσει ο σχεδιασμός για τα έργα που εκκρεμούν. Παράπονα υπάρχουν από όλους τους δήμους της Λεμεσού, τα οποία αναμένεται να εκφραστούν εντονότερα το επόμενο διάστημα, καθώς η απουσία κονδυλίων δημιουργεί αβεβαιότητα για τον χρόνο έναρξης των πολυαναμενόμενων έργων.

Το ζήτημα αναμένεται να μεταφερθεί και στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, με βουλευτές της Λεμεσού, από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, να προτίθενται να ζητήσουν εξηγήσεις για τις καθυστερήσεις και την απουσία σαφούς προγραμματισμού.

«Τα έργα έπρεπε να ξεκινήσουν χθες»

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίζεται ο δήμαρχος Αμαθούντας, Κυριάκος Ξυδιάς, ο οποίος, μιλώντας στον «Π», εκφράζει την απογοήτευσή του για τη συνεχιζόμενη στασιμότητα.

«Για ακόμα μια χρονιά ο προϋπολογισμός μάς απογοητεύει. Έχουν γίνει τόσες πολλές εξαγγελίες και έχουν δοθεί τόσες πολλές υποσχέσεις, που όμως δεν προωθούνται τα έργα», αναφέρει, επισημαίνοντας την αντίφαση μεταξύ της αναγνώρισης του κυκλοφοριακού προβλήματος και της απουσίας ουσιαστικής δράσης.

Ο κ. Ξυδιάς τονίζει ότι η ανάγκη εκπόνησης μελετών και ωρίμανσης των έργων είναι κατανοητή, ωστόσο η ευθύνη ανήκει στο κεντρικό κράτος. «Εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση είμαστε στη διάθεσή τους να βοηθήσουμε όπου και όσο μπορούμε, αλλά είναι τα αρμόδια τμήματα εκείνα που πρέπει να ανεβάσουν στροφές και να αντιληφθούν ότι υπάρχει πρόβλημα και τα έργα πρέπει να ξεκινήσουν χθες».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο ζήτημα των χρονοδιαγραμμάτων, σημειώνοντας πως, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα, δεν δίνονται συγκεκριμένες ημερομηνίες, ενώ ακόμη και όσες ανακοινώνονται δεν τηρούνται.

«Είναι απογοητευτική η κατάσταση και χωρίς άμεση αλλαγή ρυθμών και νοοτροπίας, το κυκλοφοριακό της Λεμεσού κάθε μέρα θα γίνεται και χειρότερο. Οι συναντήσεις, οι δεσμεύσεις και οι εξαγγελίες δεν αρκούν», καταλήγει.

Αναμένεται κυβερνητική απάντηση

Την ίδια ώρα, ο «Π» έχει ζητήσει τοποθέτηση της κυβέρνησης, μέσω της αρμόδιας υπουργού Μεταφορών, Εύης Τσολάκη, σχετικά με την απουσία κονδυλίων και τον προγραμματισμό των μεγάλων έργων της Λεμεσού. Μέχρι στιγμής αναμένεται απάντηση, η οποία θα ξεκαθαρίσει κατά πόσον υπάρχουν δυνατότητες προώθησης των έργων εντός του 2027, παρά τις περιορισμένες σχετικές πρόνοιες στον προϋπολογισμό.