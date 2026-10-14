Σοβαρές καταγγελίες για σορούς «χωρίς όργανα» από γραφείο κηδειών - Μόνο μία νεκροτόμος για όλη την Κύπρο, λέει ο Ματσάκης

Η υπόθεση προκάλεσε κινητοποίηση της Αστυνομίας, έπειτα από καταγγελία γραφείου τελετών, ενώ οι δημόσιες τοποθετήσεις επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα αναδεικνύουν προβλήματα στελέχωσης, ελλείψεις στις διαδικασίες και ζητήματα συντονισμού κατά τη μεταφορά σορών μεταξύ των επαρχιών.

«Μπάχαλο στα νοσοκομεία»

Μιλώντας στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Μεσημέρι και Κάτι», η ιδιοκτήτρια γραφείου κηδειών Βάνα Κεκκουρή προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία και στις διαδικασίες παραλαβής και παράδοσης σορών.

«Είναι καθημερινό φαινόμενο για εμάς, είναι τόσο μπάχαλο στα νοσοκομεία που δεν μπορούμε να δουλέψουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα δεν περιορίζονται στο συγκεκριμένο περιστατικό.

Η κ. Κεκκουρή αναφέρθηκε ειδικότερα στη μεταφορά της συγκεκριμένης σορού από το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου στη Λευκωσία, ισχυριζόμενη ότι αυτή πραγματοποιήθηκε από ιδιώτη συνάδελφό της, ο οποίος, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, χρησιμοποιεί γιλέκο της Αστυνομίας.

Όπως υποστήριξε, ο συγκεκριμένος επαγγελματίας «λέει ότι είναι το γραφείο που εξυπηρετεί την Αστυνομία, για να μπορεί να έχει πρόσβαση παντού».

Παράλληλα, διατύπωσε καταγγελίες για τη νομιμότητα της αδειοδότησης και τη λειτουργία του συγκεκριμένου γραφείου κηδειών, θέτοντας ερωτήματα για τις διαδικασίες ταρίχευσης και την έκδοση σχετικών εγγράφων.

Η ίδια προχώρησε και σε ιδιαίτερα σοβαρούς ισχυρισμούς για τη σχέση του συγκεκριμένου επαγγελματία με την Αστυνομία, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης σορών.

«Τον έχει η Αστυνομία και δουλεύει για εκείνους, έχει καταγγελία ότι έστελνε νεκρούς χωρίς όργανα. Η Αστυνομία είναι μεγάλη βρωμιά. Είναι και το Υπουργείο εμπλεκόμενο», ανέφερε.

Η ιδιοκτήτρια του γραφείου κηδειών αμφισβήτησε επίσης τις συνθήκες υπό τις οποίες εξασφαλίστηκε πολεοδομική άδεια για το συγκεκριμένο γραφείο, ενώ ισχυρίστηκε ότι ζητούνται χρήματα από συγγενείς για τη μεταφορά των νεκρών.

«Θα μπορούσαν να εντοπίσουν τη σορό ανοίγοντας το ψυγείο»

Από την πλευρά του, ο ιατροδικαστής Μάριος Ματσάκης, μιλώντας στην εκπομπή «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ» στο OMEGA, υποστήριξε ότι το περιστατικό θα μπορούσε να είχε αντιμετωπιστεί πολύ πιο εύκολα, εάν είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος στο εσωτερικό του ψυγείου.

Όπως εξήγησε, παρά το γεγονός ότι στην εξωτερική σήμανση αναγραφόταν διαφορετικό όνομα, η σορός έφερε την ταμπέλα ταυτοποίησης που τοποθετείται από το νοσοκομείο.

«Εάν άνοιγαν την πόρτα του ψυγείου θα έβλεπαν ότι ήταν εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ματσάκης υποστήριξε ότι το ουσιαστικό πρόβλημα δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο λάθος, αλλά η συνολική οργάνωση των νεκροτομείων και κυρίως η μεταφορά σορών από τις επαρχίες στη Λευκωσία για τη διενέργεια νεκροτομών.

Μόνο μία νεκροτόμος για ολόκληρη την Κύπρο

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι αναφορές του κ. Ματσάκη για την υποστελέχωση των νεκροτομείων, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, αυτήν τη στιγμή υπάρχει μόνο μία γυναίκα νεκροτόμος που διενεργεί νεκροτομές για ολόκληρη την Κύπρο.

Όπως ανέφερε, παρότι υπάρχουν τρεις κυβερνητικοί ιατροδικαστές και επιπλέον ιδιώτες, το προσωπικό που αναλαμβάνει τη διαδικασία των νεκροτομών είναι εξαιρετικά περιορισμένο.

Ο ιατροδικαστής υποστήριξε ότι, παρά τα εκατομμύρια ευρώ που έχουν δαπανηθεί για την αναβάθμιση νεκροτομείων σε άλλες πόλεις, αυτά δεν χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια νεκροτομών, με αποτέλεσμα οι σοροί να μεταφέρονται στη Λευκωσία και στη συνέχεια να επιστρέφουν στις επαρχίες.

Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες και αυξάνει τον κίνδυνο λαθών.

Προβλήματα στη μεταφορά και παράδοση σορών

Ο κ. Ματσάκης έθεσε επίσης ζήτημα για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η παραλαβή και η παράδοση των σορών στα επαρχιακά νοσοκομεία.

Όπως ανέφερε, λόγω της έλλειψης νεκροτόμων, τα συγκεκριμένα καθήκοντα αναλαμβάνονται από κλητήρες που βρίσκονται σε υπηρεσία κατά τον χρόνο παραλαβής ή παράδοσης, αντί από εξειδικευμένο προσωπικό.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στα προβλήματα που παρουσιάζονται με τη χρηματοδότηση των μεταφορών σορών, σημειώνοντας ότι, όταν εξαντλήθηκε το σχετικό κονδύλι για τη μεταφορά από την Πάφο, προέκυψαν δυσκολίες στην επιστροφή τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε ορισμένες περιπτώσεις η διαδικασία εξαρτιόταν από την Αστυνομία ή την καλή θέληση γραφείων κηδειών.

Ο ιατροδικαστής εκτίμησε ότι, εάν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, δεν αποκλείεται να παρουσιαστούν και άλλα περιστατικά σύγχυσης κατά τη διαχείριση σορών.

Τόνισε, τέλος, ότι θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για τον τρόπο λειτουργίας των νεκροτομείων στις υπόλοιπες επαρχίες και να ξεκαθαρίσει κατά πόσο οι νεκροτομές θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται αποκλειστικά στη Λευκωσία ή θα επαναρχίσουν και σε άλλες πόλεις.