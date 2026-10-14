Υπουργείο Υγείας: «Λάθος από αβλεψία η απώλεια της σορού – Μεγάλη αναστάτωση χωρίς λόγο»

Όπως έχει γίνει γνωστό γραφείο κηδειών που πήγε να παραλάβει τη σορό Βρετανού υπηκόου δεν μπόρεσε να την εντοπίσει και η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Αστυνομία για διερεύνηση.

Ο άνδρας είχε πεθάνει πριν από περίπου έναν μήνα στην Πάφο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για τη διενέργεια νεκροτομής. Η σορός παρέμεινε εκεί μέχρι να διευθετηθεί η μεταφορά της στο εξωτερικό.

Η σορός εντοπίστηκε τελικά στο νεκροτομείο Λευκωσίας, με το όνομα να έχει τοποθετηθεί λανθασμένα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Υγείας, Δημήτρης Κωνσταντίνου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι «το συγκεκριμένο λάθος έγινε από αβλεψία. Δεν έπρεπε να γίνει, προκλήθηκε πολύ μεγάλη αναστάτωση χωρίς λόγο».

Ερωτηθείς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, δεδομένου ότι νεκροτομείο λειτουργεί μόνο στη Λευκωσία, ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι τα ζητήματα των μεταφορών και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία «απασχολούν το Υπουργείο Υγείας».

Πηγή: ΚΥΠΕ