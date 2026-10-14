Χάνονται τα τηλεοπτικά κανάλια; Τι πρέπει να ελέγξετε πριν αγοράσετε αποκωδικοποιητή, σύμφωνα με ειδικό (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε ότι δραστηριοποιείται στον τομέα εδώ και 40 χρόνια και ότι πολλές εγκαταστάσεις χρειάζονται αναβάθμιση, καθώς έχουν γίνει πριν από αρκετά χρόνια.

Όπως εξήγησε, σε ορισμένα σπίτια η εικόνα παγώνει για μερικά δευτερόλεπτα ή λεπτά, ενώ κάποια κανάλια χάνονται και επανέρχονται. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα προβλήματα μπορεί να σχετίζονται με την παλαιότητα της εγκατάστασης και τις αλλαγές στο τηλεοπτικό σύστημα.

Ο αποκωδικοποιητής δεν λύνει όλα τα προβλήματα

Ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε ότι αρκετοί καταναλωτές θεωρούν πως η αγορά αποκωδικοποιητή αρκεί για να αποκατασταθούν τα προβλήματα λήψης, κάτι που, όπως είπε, δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις.

Εξήγησε ότι η ανάγκη για αποκωδικοποιητή εξαρτάται από τις δυνατότητες της τηλεόρασης και την υποδομή της κεραίας. Όπως ανέφερε, εάν η τηλεόραση διαθέτει τον κατάλληλο δέκτη και η εγκατάσταση είναι κατάλληλη, μπορεί να λειτουργήσει χωρίς εξωτερικό αποκωδικοποιητή.

Περιέγραψε, επίσης, περίπτωση πελάτη που αγόρασε αποκωδικοποιητή, αλλά χρειάστηκε παρέμβαση στην εγκατάσταση της κεραίας, με κόστος περίπου 150 ευρώ.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι αλλαγές στο τηλεοπτικό σύστημα και οι νέες συχνότητες ενδέχεται να καθιστούν αναγκαίο τον έλεγχο παλαιότερων εγκαταστάσεων, ακόμη και όταν αυτές λειτουργούσαν κανονικά στο παρελθόν.

Σύσταση για έλεγχο από εξειδικευμένο τεχνικό

Ο κ. Λοϊζίδης εισηγήθηκε στους καταναλωτές να απευθύνονται σε τεχνικούς με εξειδίκευση στις κεραίες και στην τηλεοπτική λήψη, οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα όργανα για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των εγκαταστάσεων.

Σε ό,τι αφορά το κόστος, ανέφερε ότι η επίσκεψη τεχνικού υπολογίζεται περίπου στα 20 με 25 ευρώ, ενώ ένας καλός αποκωδικοποιητής κοστίζει περίπου 30 ευρώ. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ο τεχνικός θα πρέπει πρώτα να ελέγξει την εγκατάσταση, ώστε να διαπιστώσει πού εντοπίζεται το πρόβλημα και ποιες παρεμβάσεις χρειάζονται.

Παράλληλα, προειδοποίησε για ορισμένες μικρές συσκευές τύπου stick που συνδέονται πίσω από την τηλεόραση, αναφέροντας ότι, σύμφωνα με την εμπειρία του, μπορεί να υπερθερμαίνονται και να παρουσιάζουν βλάβες μετά από σύντομο χρονικό διάστημα χρήσης.

Οι ρυθμίσεις της τηλεόρασης

Ο τεχνικός αναφέρθηκε και στη σημασία των σωστών ρυθμίσεων της τηλεόρασης, επισημαίνοντας ότι η εσφαλμένη ρύθμιση των χρωμάτων και της εικόνας μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα προβολής.

Επιπλέον, ανέφερε ότι ορισμένα μοντέλα τηλεοράσεων ενδέχεται να απαιτούν ειδικές ρυθμίσεις για την ανίχνευση των καναλιών. Ως παράδειγμα, έκανε αναφορά σε τηλεοράσεις της μάρκας TCL, για τις οποίες, όπως είπε, ενδέχεται να χρειάζεται η επιλογή της Ισπανίας ως χώρας στις ρυθμίσεις, ώστε να εντοπιστούν τα κανάλια στις συγκεκριμένες συχνότητες.

Ο κ. Λοϊζίδης υπογράμμισε ότι ο έλεγχος της εγκατάστασης και η σωστή ρύθμιση της τηλεόρασης είναι απαραίτητα για την ομαλή λήψη των καναλιών και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της συσκευής.

Ακούστε την παρέμβαση του Κώστα Λοϊζίδη στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ 14-10-2026