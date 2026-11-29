Το ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο Telecinco έδωσε το Σάββατο στη δημοσιότητα βίντεο από το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε νωρίτερα τον Νοέμβριο, προκαλώντας το ενδιαφέρον διεθνών και ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

Στα πλάνα διακρίνεται η δημοσιογράφος να βρίσκεται περικυκλωμένη από ομάδα Ισραηλινών εποίκων, με έναν εξ αυτών να τη σπρώχνει βίαια, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τοίχο. Σύμφωνα με τους Times of Israel, Ισραηλινοί στρατιώτες που βρίσκονταν στο σημείο δεν φαίνεται να παρεμβαίνουν.

Σύμφωνα με το ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο, η δημοσιογράφος βρισκόταν στην περιοχή στο πλαίσιο έρευνας για τις επιθέσεις και τις παρενοχλήσεις που υφίστανται Παλαιστίνιοι από Ισραηλινούς εποίκους.

Un grupo de colonos judíos agrede a la reportera @Laura_chiclana : la agresión ha ocurrido cuando trabajaba en un reportaje sobre la violencia contra los palestinos en la Cisjordania ocupada https://t.co/MoG7jmOvBL — Informativos Telecinco (@informativost5) November 28, 2026

Στο επίκεντρο νέος ισραηλινός οικισμός

Όπως αναφέρει η ισραηλινή ιστοσελίδα Ynet, το περιστατικό σημειώθηκε στον απόηχο αιματηρής αντιπαράθεσης μεταξύ εποίκων και Παλαιστινίων, κατά την οποία μία Παλαιστίνια έχασε τη ζωή της από πυροβολισμούς.

Στις αρχές Νοεμβρίου, περίπου 20 οικογένειες Ισραηλινών εγκαταστάθηκαν σε οκτώ κατοικίες στα περίχωρα της Ιεριχούς, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του εποικιστικού κινήματος Nahala. Ο ισραηλινός στρατός είχε αναφέρει ότι η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη συνεννόηση ή στρατιωτική έγκριση.

Η επίθεση κατά της Ισπανίδας δημοσιογράφου έρχεται σε μια περίοδο έξαρσης της βίας των εποίκων στη Δυτική Όχθη. Όπως επισημαίνει το Al Jazeera, δημοσιογράφοι που καταγράφουν επιθέσεις σε βάρος του παλαιστινιακού πληθυσμού έχουν επανειλημμένα βρεθεί στο στόχαστρο εποίκων.

Η ισραηλινή Αστυνομία, σύμφωνα με τους Times of Israel, έχει αρχίσει έρευνα για το περιστατικό.

Πηγές: Telecinco / Times of Israel / Ynet / Al Jazeera