Η προειδοποίηση θα βρίσκεται σε ισχύ για 16 ώρες, από τις 11:00 το πρωί της Δευτέρας, 30 Νοεμβρίου, μέχρι τις 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, 1ης Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, κατά διαστήματα αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, αρχικά στο δυτικό μισό του νησιού και σταδιακά και σε άλλες περιοχές.

Η ένταση της βροχής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 55 και 70 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ προβλέπεται και χαλαζόπτωση. Κατά τη διάρκεια των καταιγίδων οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, με πολύ ισχυρές ριπές.

🟠 Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες λόγω του συστήματος ARGOS. Ισχύει από Δευτέρα 30/11, 11:00, έως Τρίτη 1/12, 03:00 (τοπική ώρα). Αρχικά στο δυτικό μισό της Κύπρου, σταδιακά και αλλού. Βροχή 55–70 χιλ./ώρα, χαλάζι και πολύ ισχυρές ριπές. https://t.co/Dv0owk9XzO — CYMET (@CyMeteorology) November 29, 2026

Κίνδυνος πλημμυρών και ζημιών

Το Τμήμα Μετεωρολογίας προειδοποιεί για το ενδεχόμενο εκδήλωσης πλημμυρών και πρόκλησης ζημιών σε περιουσίες και δέντρα, καθώς και για προβλήματα στις μεταφορές και στις εξωτερικές δραστηριότητες.

Οι πολίτες καλούνται να είναι προετοιμασμένοι για ισχυρές καταιγίδες με σημαντικές επιπτώσεις και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τις αστραπές.

Η πορτοκαλί προειδοποίηση εκδίδεται ενώ ήδη από την Κυριακή καταγράφονται έντονα καιρικά φαινόμενα στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, με καταρρακτώδεις βροχές, χαλαζόπτωση, πλημμυρισμένους δρόμους και κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, πριν ακόμη το σύστημα ARGOS αρχίσει να επηρεάζει το νησί.