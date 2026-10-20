Υπεράσπιση ζητά ενιαία «δίκη εντός δίκης» για κατασχεθέντα τεκμήρια

Οι ενστάσεις αφορούν υλικό που παραλήφθηκε κατά την εκτέλεση τριών ενταλμάτων έρευνας στα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας Andreas Demetriades & Co LLC. Σύμφωνα με την υπεράσπιση, εγείρονται ζητήματα δικηγορικού απορρήτου, προστασίας της ιδιωτικής επικοινωνίας, υπέρβασης των όρων των ενταλμάτων και συνάφειας των τεκμηρίων με την υπόθεση.

Ο συνήγορος υπεράσπισης Ηλίας Στεφάνου ανέφερε ότι στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικές επικοινωνίες, σκληρός δίσκος, πύργοι ηλεκτρονικών υπολογιστών, μονάδες αποθήκευσης, κινητά τηλέφωνα και έγγραφοι φάκελοι.

Όπως σημείωσε, η υπεράσπιση είχε ζητήσει γραπτώς από την κατηγορούσα Αρχή να προσδιορίσει το υλικό που προτίθεται να χρησιμοποιήσει. Ενδεικτικά, ανέφερε ότι ένας από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που κατασχέθηκαν περιλαμβάνει οκτώ εκατομμύρια αρχεία.

Ο κ. Στεφάνου υποστήριξε ότι οι κοινές συνθήκες υπό τις οποίες αποκτήθηκε το υλικό, η εμπλοκή των ίδιων αστυνομικών και η εκτέλεση των ίδιων ενταλμάτων δικαιολογούν την εξέταση των ενστάσεων στο πλαίσιο μίας ενιαίας «δίκης εντός δίκης».

Η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Χάρις Καραολίδου, ανέφερε ότι η υπεράσπιση είχε ενημερωθεί πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας για τα τεκμήρια που η κατηγορούσα Αρχή δεν προτίθεται να αξιοποιήσει.

Πρόσθεσε ότι η κατηγορούσα Αρχή έχει προσδιορίσει τόσο τα τεκμήρια που προτίθεται να χρησιμοποιήσει όσο και εκείνα που δεν θα αξιοποιήσει κατά την ακροαματική διαδικασία. Σημείωσε, ωστόσο, ότι εκκρεμεί ο λεπτομερής προσδιορισμός των τεκμηρίων που αμφισβητεί η υπεράσπιση και των λόγων των ενστάσεών της.

Η κ. Καραολίδου ανέφερε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί η διεξαγωγή ενιαίας «δίκης εντός δίκης», αφού πρώτα διευκρινιστούν οι ενστάσεις. Είπε επίσης ότι θα επανεξετάσει το υλικό για το οποίο εγείρονται ζητήματα συνάφειας με την υπόθεση.

Η υπεράσπιση αναμένεται να αναπτύξει αναλυτικά τους λόγους των ενστάσεών της στην επόμενη δικάσιμο, στις 16 Νοεμβρίου 2026, στις 09:30.

Νωρίτερα συνεχίστηκε η παρουσίαση της μαρτυρίας της πρώτης μάρτυρος κατηγορίας, αστυφύλακα Α.Α. του ΤΑΕ Αρχηγείου, η οποία ενεργεί ως διαχειρίστρια των τεκμηρίων της υπόθεσης.

Κατά τη διαδικασία κατατέθηκαν συνολικά 105 τεκμήρια, τα οποία αφορούν έγγραφα σχετικά με πολιτογραφήσεις προσώπων από την Καμπότζη και την Κίνα, μεταξύ των οποίων και τεκμήρια που είχαν κατατεθεί κατά την προηγούμενη δικάσιμο.

Η υπόθεση αφορά το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα πολιτογραφήσεων και τις διαδικασίες έγκρισης διαβατηρίων σε αλλοδαπούς επενδυτές. Συνολικά κατηγορούνται δέκα πρόσωπα, οκτώ φυσικά και δύο νομικά.

Στους κατηγορουμένους περιλαμβάνονται ο πρώην Υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης, ο πατέρας του Ανδρέας Δημητριάδης, καθώς και οι Δημήτρης Δημητριάδης, Γιώργος Δημητριάδης, Ελένη Συμιλλίδη, Jing Wang, Josef Friedrich Santin και Βασιλική Γεωργίου Santin. Ως νομικά πρόσωπα κατηγορούνται επίσης οι εταιρείες Andreas Demetriades & Co LLC και Delsk (Cyprus) Business Services Ltd.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει σοβαρά αδικήματα, όπως διαφθορά, δεκασμό, δωροδοκία και επηρεασμό, καθώς και συνωμοσία για καταδολίευση. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες για φορολογικά αδικήματα που αφορούν τον ΦΠΑ και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από το Δικαστήριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ