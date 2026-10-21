Ένα περιστατικό που σημειώθηκε στα φώτα τροχαίας της Αγίας Φύλας στη Λεμεσό και καταγράφηκε σε βίντεο επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της διευκόλυνσης των ασθενοφόρων σε διασταυρώσεις όπου λειτουργούν κάμερες φωτοεπισήμανσης. Ασθενοφόρο που προσπαθούσε να περάσει από τη διασταύρωση καθυστέρησε, καθώς οι οδηγοί που βρίσκονταν μπροστά του δίσταζαν να περάσουν με κόκκινο σηματοδότη, φοβούμενοι ότι θα καταγραφούν από τις κάμερες και θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο.
Λεμεσός: Ασθενοφόρο «κόλλησε» στα φανάρια λόγω καμερών - Ο φόβος του προστίμου μπροστά στην ανθρώπινη ζωή (βίντεο)
Περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο αναδεικνύει τον προβληματισμό για τη διέλευση ασθενοφόρων από διασταυρώσεις με κάμερες φωτοεπισήμανσης - Έκκληση προς την πολιτεία για σαφείς οδηγίες στους οδηγούς.
Το περιστατικό δημοσιοποίησε πολίτης μέσω της πλατφόρμας TikTok, αναρτώντας σχετικό βίντεο από το σημείο. Όπως αναφέρει, έγινε μάρτυρας του συμβάντος την ώρα που αποχωρούσε από γυμναστήριο στη Λεμεσό.
Στο βίντεο καταγράφεται η δυσκολία διέλευσης του ασθενοφόρου από τη διασταύρωση, ενώ η ανάρτηση αναδεικνύει τον προβληματισμό που προκαλεί ο φόβος των οδηγών για ενδεχόμενη καταγραφή παράβασης από το σύστημα φωτοεπισήμανσης.
Το δίλημμα των οδηγών μπροστά στις κάμερες
Με αφορμή το περιστατικό, ο πολίτης θέτει το ερώτημα τι συμβαίνει όταν η τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως την αντιλαμβάνεται ο οδηγός, συγκρούεται με την ανάγκη άμεσης διέλευσης ενός οχήματος έκτακτης ανάγκης.
Όπως επισημαίνει, οι κάμερες φωτοεπισήμανσης έχουν σημαντικό ρόλο στην οδική ασφάλεια, ωστόσο δεν πρέπει να δημιουργείται στους οδηγούς η εντύπωση ότι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην αποφυγή ενός προστίμου και στη διευκόλυνση ενός ασθενοφόρου.
Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη σαφούς ενημέρωσης των πολιτών για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ενεργούν όταν πλησιάζει ασθενοφόρο με αναμμένους φάρους και σειρήνα, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται σε διασταύρωση με κόκκινο σηματοδότη και κάμερες.
Έκκληση προς την πολιτεία για ξεκάθαρες οδηγίες
Μέσα από την ανάρτησή του, ο πολίτης καλεί την πολιτεία και τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ώστε να ξεκαθαριστεί τι επιτρέπεται και πώς πρέπει να ενεργούν οι οδηγοί για να διευκολύνουν με ασφάλεια τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
Παράλληλα, ζητά να υπάρχει διαφανής διαδικασία εξέτασης πιθανών προστίμων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας οδηγός παραβιάζει τον κόκκινο σηματοδότη προκειμένου να επιτρέψει τη διέλευση ασθενοφόρου.
Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι στόχος δεν είναι να ενθαρρυνθεί η ανεξέλεγκτη παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά να γνωρίζουν οι πολίτες πώς πρέπει να αντιδρούν σωστά σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
«Η οδική ασφάλεια δεν αφορά μόνο τις κάμερες και τα πρόστιμα. Αφορά πρωτίστως την προστασία της ανθρώπινης ζωής», τονίζει, υπογραμμίζοντας ότι όταν ένα ασθενοφόρο προσπαθεί να σώσει μια ζωή, κάθε δευτερόλεπτο μετρά.
@im.aletras Σήμερα, φεύγοντας από το γυμναστήριο στη Λεμεσό, έγινα μάρτυρας ενός περιστατικού που με προβλημάτισε έντονα. Ένα ασθενοφόρο προσπαθούσε να σώσει τη ζωή ενός συμπολίτη μας. Ωστόσο, στα φώτα τροχαίας της Αγίας Φύλας, η πορεία του διακόπηκε, καθώς οδηγοί φαίνεται να δίσταζαν να περάσουν με κόκκινο, φοβούμενοι ότι θα καταγραφούν από τις κάμερες και θα λάβουν πρόστιμο στο σπίτι τους. Και εδώ γεννάται ένα πολύ σημαντικό ερώτημα: Τι γίνεται όταν η τήρηση του νόμου, όπως την αντιλαμβάνεται ο πολίτης, συγκρούεται με την ανάγκη να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή; Οι κάμερες φωτοεπισήμανσης έχουν τον δικό τους ρόλο στην οδική ασφάλεια. Δεν πρέπει, όμως, να δημιουργείται στους οδηγούς η εντύπωση ότι πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στην αποφυγή ενός προστίμου και στη διευκόλυνση ενός ασθενοφόρου που μεταφέρει έναν άνθρωπο σε κρίσιμη κατάσταση. Η πολιτεία και οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες: * Ενημέρωση του κοινού για το πώς πρέπει να αντιδρά όταν πλησιάζει ασθενοφόρο με αναμμένους φάρους και σειρήνα, ακόμη και σε διασταυρώσεις με κάμερες. * Ξεκάθαρες οδηγίες για το τι επιτρέπεται και τι πρέπει να κάνει ένας οδηγός, ώστε να διευκολύνει ένα όχημα έκτακτης ανάγκης με ασφάλεια. * Διαφανής διαδικασία εξέτασης πιθανών προστίμων, όταν μια παράβαση γίνεται για να διευκολυνθεί η διέλευση ασθενοφόρου και να προστατευτεί ανθρώπινη ζωή. Δεν είναι στόχος να ενθαρρύνουμε την ανεξέλεγκτη παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες γνωρίζουν πώς να ενεργούν σωστά σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, η οδική ασφάλεια δεν αφορά μόνο τις κάμερες και τα πρόστιμα. Αφορά πρωτίστως την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η πολιτεία πρέπει να ενημερώσει, να ξεκαθαρίσει και να δώσει λύσεις. Γιατί όταν ένα ασθενοφόρο προσπαθεί να σώσει μια ζωή, κάθε δευτερόλεπτο μετρά. #Λεμεσός #ΟδικήΑσφάλεια #Ασθενοφόρο #ΚάμερεςΦωτοεπισήμανσης #ΑνθρώπινηΖωή ♬ πρωτότυπος ήχος - im.aletras
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