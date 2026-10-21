Λεμεσός: Ασθενοφόρο «κόλλησε» στα φανάρια λόγω καμερών - Ο φόβος του προστίμου μπροστά στην ανθρώπινη ζωή (βίντεο)

Το περιστατικό δημοσιοποίησε πολίτης μέσω της πλατφόρμας TikTok, αναρτώντας σχετικό βίντεο από το σημείο. Όπως αναφέρει, έγινε μάρτυρας του συμβάντος την ώρα που αποχωρούσε από γυμναστήριο στη Λεμεσό.

Στο βίντεο καταγράφεται η δυσκολία διέλευσης του ασθενοφόρου από τη διασταύρωση, ενώ η ανάρτηση αναδεικνύει τον προβληματισμό που προκαλεί ο φόβος των οδηγών για ενδεχόμενη καταγραφή παράβασης από το σύστημα φωτοεπισήμανσης.

Το δίλημμα των οδηγών μπροστά στις κάμερες

Με αφορμή το περιστατικό, ο πολίτης θέτει το ερώτημα τι συμβαίνει όταν η τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως την αντιλαμβάνεται ο οδηγός, συγκρούεται με την ανάγκη άμεσης διέλευσης ενός οχήματος έκτακτης ανάγκης.

Όπως επισημαίνει, οι κάμερες φωτοεπισήμανσης έχουν σημαντικό ρόλο στην οδική ασφάλεια, ωστόσο δεν πρέπει να δημιουργείται στους οδηγούς η εντύπωση ότι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην αποφυγή ενός προστίμου και στη διευκόλυνση ενός ασθενοφόρου.

Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη σαφούς ενημέρωσης των πολιτών για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ενεργούν όταν πλησιάζει ασθενοφόρο με αναμμένους φάρους και σειρήνα, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται σε διασταύρωση με κόκκινο σηματοδότη και κάμερες.

Έκκληση προς την πολιτεία για ξεκάθαρες οδηγίες

Μέσα από την ανάρτησή του, ο πολίτης καλεί την πολιτεία και τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ώστε να ξεκαθαριστεί τι επιτρέπεται και πώς πρέπει να ενεργούν οι οδηγοί για να διευκολύνουν με ασφάλεια τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, ζητά να υπάρχει διαφανής διαδικασία εξέτασης πιθανών προστίμων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας οδηγός παραβιάζει τον κόκκινο σηματοδότη προκειμένου να επιτρέψει τη διέλευση ασθενοφόρου.

Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι στόχος δεν είναι να ενθαρρυνθεί η ανεξέλεγκτη παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά να γνωρίζουν οι πολίτες πώς πρέπει να αντιδρούν σωστά σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Η οδική ασφάλεια δεν αφορά μόνο τις κάμερες και τα πρόστιμα. Αφορά πρωτίστως την προστασία της ανθρώπινης ζωής», τονίζει, υπογραμμίζοντας ότι όταν ένα ασθενοφόρο προσπαθεί να σώσει μια ζωή, κάθε δευτερόλεπτο μετρά.