Η “Πολιτιστική Κίνηση Γεροσκήπου” στον Δήμο Ιεροκηπίας

Ήδη ξεκίνησε η εκπόνηση μελέτης για την αποκατάσταση και επανάχρηση του κτιρίου, καθώς και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου.

Επίσης, ο Δήμος προβαίνει σε ενέργειες για τον τερματισμό αυθαιρεσιών, παράνομων επεμβάσεων και συσσώρευσης σκουπιδιών.