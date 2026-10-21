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Κοινωνία

Η “Πολιτιστική Κίνηση Γεροσκήπου” στον Δήμο Ιεροκηπίας

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Ο Δήμος Ιεροκηπίας ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας με την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για την εκμίσθωση της έκτασης του πρώην τουρκοκυπριακού σχολείου Γεροσκήπου, γνωστής και ως «Πολιτιστική Κίνηση Γεροσκήπου», με σκοπό την αξιοποίησή της για πολιτιστικούς σκοπούς.

Ήδη ξεκίνησε η εκπόνηση μελέτης για την αποκατάσταση και επανάχρηση του κτιρίου, καθώς και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου.

Επίσης, ο Δήμος προβαίνει σε ενέργειες για τον τερματισμό αυθαιρεσιών, παράνομων επεμβάσεων και συσσώρευσης σκουπιδιών.

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