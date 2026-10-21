Ανοίγουν οι πόρτες κορυφαίων στρατιωτικών ακαδημιών των ΗΠΑ για Κύπριους σπουδαστές - Τι αποφάσισε το υπουργικό

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, εγκρίθηκε πρόταση που αφορά τη δυνατότητα εισαγωγής τριών Κύπριων σπουδαστών σε στρατιωτικές σχολές των ΗΠΑ για φοίτηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2027 με 2028.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά τη δυνατότητα διεκδίκησης μίας θέσης στη Στρατιωτική Ακαδημία του Στρατού Ξηράς των ΗΠΑ, γνωστή ως West Point (United States Military Academy), μίας θέσης στην Ακαδημία Πολεμικού Ναυτικού (United States Naval Academy) και μίας θέσης στην Ακαδημία Πολεμικής Αεροπορίας (United States Air Force Academy).

Πρόκειται για στρατιωτικές ακαδημίες που παρέχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση και στρατιωτική κατάρτιση, προετοιμάζοντας τα μελλοντικά στελέχη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ηνωμένων Πολιτειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Υπουργείο, η δυνατότητα φοίτησης στις συγκεκριμένες ακαδημίες αναμένεται να συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη και στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης των μελλοντικών στελεχών της Εθνικής Φρουράς.

Το Υπουργείο Άμυνας διευκρινίζει ότι το επόμενο διάστημα θα δημοσιευθεί η σχετική προκήρυξη, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για συμμετοχή στη διαδικασία προεπιλογής.

Σημειώνεται ότι η σημερινή απόφαση αφορά τη δυνατότητα διεκδίκησης των τριών θέσεων και όχι την οριστική εισαγωγή σπουδαστών στις αμερικανικές ακαδημίες, καθώς θα προηγηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων.