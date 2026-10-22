«Unleash Your Senses»: Νέο προωθητικό βίντεο αναδεικνύει την Πάφο μέσα από τις αισθήσεις

Μέσα από μια δυναμική οπτικοακουστική παραγωγή διάρκειας 90 δευτερολέπτων, το νέο βίντεο ταξιδεύει τον θεατή σε μοναδικές εικόνες, εμπειρίες και συναισθήματα, αναδεικνύοντας την πλούσια ιστορία, τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό, τις δραστηριότητες και τον ξεχωριστό τρόπο ζωής που χαρακτηρίζουν την Περιφέρεια Πάφου.

Η παραγωγή επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς θεματικούς άξονες: Ιστορία και Πολιτισμός: Εμβληματικά αρχαιολογικά μνημεία ενταγμένα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ιστορικοί χώροι και μια πολιτιστική κληρονομιά χιλιάδων ετών που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Φυσική Ομορφιά και Παραλίες: Εντυπωσιακές ακτογραμμές, καταγάλανα νερά, η μοναδική φυσική ομορφιά της Χερσονήσου του Ακάμα, η εμβληματική Πέτρα του Ρωμιού και τοπία που προσφέρουν αυθεντικές εικόνες της κυπριακής φύσης. Ύπαιθρος και Αυθεντικές Εμπειρίες: Παραδοσιακά χωριά, τοπική φιλοξενία, γαστρονομικές απολαύσεις, αυθεντικές γεύσεις και εμπειρίες που φέρνουν τον επισκέπτη πιο κοντά στην καθημερινότητα, τις παραδόσεις και τους ανθρώπους της περιοχής. Δραστηριότητες και Περιπέτεια: Ποδηλασία, πεζοπορία, γκολφ, τρέξιμο, θαλάσσια σπορ και ποικίλες υπαίθριες δραστηριότητες που αναδεικνύουν την Πάφο ως ιδανικό προορισμό για ενεργές διακοπές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τρόπος Ζωής και Σύγχρονες Εμπειρίες: Στιγμές από την καθημερινή ζωή, τη χαλάρωση, την ψυχαγωγία και τις σύγχρονες εμπειρίες που προσφέρει η Πάφος, αναδεικνύοντας έναν προορισμό που δεν περιορίζεται μόνο στην επίσκεψη, αλλά προσκαλεί τον ταξιδιώτη να γίνει μέρος του.

Κεντρική φιλοσοφία της νέας παραγωγής είναι η δημιουργία μιας συναισθηματικής σύνδεσης με τον δυνητικό επισκέπτη, προσκαλώντας τον να ανακαλύψει την Πάφο μέσα από όλες του τις αισθήσεις: να ακούσει τους ήχους της φύσης, να γευτεί την αυθεντική τοπική κουζίνα, να αγγίξει την ιστορία, να βιώσει τη φιλοξενία και να απολαύσει τα μοναδικά ηλιοβασιλέματα του προορισμού.

Το νέο βίντεο διάρκειας 90 δευτερολέπτων, καθώς και οι συντομότερες εκδοχές του, θα αξιοποιηθούν ως βασικά εργαλεία της ψηφιακής στρατηγικής προβολής της ΕΤΑΠ Πάφου σε σημαντικές διεθνείς αγορές-στόχους. Παράλληλα, θα χρησιμοποιηθούν σε τουριστικές εκθέσεις, επαγγελματικές συναντήσεις, παρουσιάσεις και άλλες προωθητικές δράσεις στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, βρίσκεται σε εξέλιξη η παραγωγή σειράς θεματικών βίντεο διάρκειας 30 δευτερολέπτων, τα οποία θα εστιάζουν σε συγκεκριμένες τουριστικές εμπειρίες και χαρακτηριστικά του προορισμού.

Με θεματικές όπως «Τοπία που καθηλώνουν – Ακτές που μαγεύουν» και «Νιώσε. Ηρέμησε. Ανανεώσου.» κ.α η νέα αυτή σειρά θα ενισχύσει περαιτέρω τη στοχευμένη προβολή της Πάφου, προσεγγίζοντας διαφορετικά ταξιδιωτικά κοινά και ενδιαφέροντα. Μέσα από τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η ΕΤΑΠ Πάφου συνεχίζει να επενδύει σε σύγχρονα και ποιοτικά εργαλεία τουριστικού μάρκετινγκ, προβάλλοντας την αυθεντικότητα, την ποικιλομορφία και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την περαιτέρω καθιέρωση της Πάφου στον διεθνή τουριστικό χάρτη.

Παρακολουθήστε το νέο προωθητικό βίντεο «Unleash Your Senses»: https://www.youtube.com/watch?v=BkrzhaA1AM4