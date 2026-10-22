Τερματίζεται την ερχόμενη Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, η περίοδος της θερινής ώρας στην Κύπρο, με τους δείκτες των ρολογιών να μετακινούνται μία ώρα πίσω. Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, τα ρολόγια θα δείξουν 03:00, σηματοδοτώντας την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.
Αλλαγή ώρας: Την Κυριακή οι δείκτες γυρίζουν μία ώρα πίσω – Τι ισχύει με την κατάργησή της
Η θερινή ώρα στην Κύπρο για το 2026 ολοκληρώνεται την Κυριακή 25 Οκτωβρίου
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, η αλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του θεσμού που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η σχετική ρύθμιση προβλέπεται από Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 9 Ιουλίου 2021 (Κ.Δ.Π. 293/2021).
Η χειμερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2027, οπότε τα ρολόγια θα μετακινηθούν ξανά μία ώρα μπροστά.
Παραμένει σε εκκρεμότητα η κατάργηση της αλλαγής της ώρας
Παρά τις συζητήσεις των τελευταίων ετών για κατάργηση της εποχικής αλλαγής της ώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα οριστική απόφαση.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε καταθέσει σχετική πρόταση το 2018, με στόχο τον τερματισμό της υποχρεωτικής μετακίνησης των ρολογιών δύο φορές τον χρόνο. Ωστόσο, η διαδικασία παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς δεν έχει επιτευχθεί η απαιτούμενη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών.
Σε επίσημη τοποθέτησή του, εκπρόσωπος της Κομισιόν ξεκαθάρισε ότι η επιλογή για μόνιμη εφαρμογή της θερινής ή της χειμερινής ώρας εναπόκειται στα κράτη μέλη.
«Τα κράτη μέλη είναι τα πλέον αρμόδια να αποφασίσουν κατά πόσον επιθυμούν να διατηρήσουν μόνιμα τη θερινή ή τη χειμερινή ώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως εξήγησε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τις διαδοχικές Προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και με μεμονωμένα κράτη μέλη, εξετάζοντας τα νομικά και πρακτικά ζητήματα που συνδέονται με την προτεινόμενη κατάργηση.
«Προτεραιότητά μας παραμένει η επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των κρατών μελών», υπογράμμισε.
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