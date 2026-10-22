Ερώτημα στον πρόεδρο του ΡΙΚ, Παύλο Παύλου

Ένα ερώτημα προς τον πρόεδρο του δ.σ. του ΡΙΚ, δημοσιογράφο Παύλο Παύλου, έναν άνθρωπο έμπλεο ευαισθησιών και ορθολογιστικής αντιμετώπισης της κυπριακής πραγματικότητας. Μήπως κάποιος εκ της Διεύθυνσης στο δ.σ. έδωσε εντολή στη συντακτική ομάδα να παρουσιάζεται ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ως κατοχικός ηγέτης; Δηλαδή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν απευθύνεται στον Τ/Κ ηγέτη τον προσφωνεί ως κατοχικό ηγέτη; Οι συνομιλίες γίνονται από τους δύο ηγέτες ή από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον κατοχικό ηγέτη; Τι λέει επί τούτου, όχι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ας τον αφήσουμε έξω από αυτό, τουλάχιστον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος; Ποτέ δεν ακούσαμε τον κύριο Λετυμπιώτη να αναφέρεται σε κατοχικό ηγέτη. Τότε προς τι η παρασπονδία ορισμένων συντακτών του ΡΙΚ -το οποίο δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση για να λέει ό,τι θέλει- αλλά το κρατικό ίδρυμα το οποίο επιχορηγεί η Πολιτεία με δεκάδες εκατομμύρια κάθε έτος;