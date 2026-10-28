Ένας ΕΟΑ που εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες της Λεμεσού

Η έντονη ανάπτυξη και η κάθοδος πολλών εταιρειών στην Λεμεσό οδήγησαν στην αύξηση του πληθυσμού, των στεγαστικών αναγκών και των ενοικίων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κενό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης οικιστικών μονάδων.

Για άμβλυνση του προβλήματος, ο ΕΟΑ Λεμεσού δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην αδειοδότηση οικιστικών μονάδων, με αποτελέσματα το πρώτο εξάμηνο του 2026 να αδειοδοτηθούν στην Λεμεσό περισσότερες κατοικίες από κάθε άλλη επαρχία, ξεπερνώντας τις 3500 μονάδες με μια εντυπωσιακή αύξηση 62% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι αριθμοί μιλούν

Η πρόοδος στην οικοδομική δραστηριότητα της Λεμεσού αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2026, στη Λεμεσό εκδόθηκαν 1.208 Άδειες Οικοδομής, έναντι 900 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 35%.

Το συνολικό αδειοδοτημένο εμβαδόν ανήλθε στα 720.000 τ.μ., αυξημένο κατά 35%, ενώ η συνολική αξία των αδειοδοτημένων έργων έφθασε τα €853 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 35%.

Και στους δύο αυτούς βασικούς δείκτες ανάπτυξης η Λεμεσός καταγράφει πρωτιά παγκυπρίως.

Η πρόοδος αυτή δεν αναιρεί τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι πολίτες και επαγγελματίες της πόλης, ούτε υποβαθμίζουν την ανάγκη για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξέταση των αιτήσεων αδειοδότησης.

Η ουσιαστική αποτίμηση της εικόνας δεν μπορεί να περιορίζεται στην παράθεση ποσοστιαίων μεταβολών και μηνιαίων αποτελεσμάτων. Το στοίχημα είναι η δυναμική των αριθμών να γίνεται αισθητή από τους πολίτες και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και προσδοκίες της κοινωνίας και της οικονομίας.

Με επίκεντρο τον πολίτη και την ανάπτυξη της Λεμεσού

Σταθερός στόχος παραμένει η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και η στήριξη της οικονομίας, μέσα από την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αδειοδότησης, την καλύτερη εσωτερική οργάνωση, τον επιστημονικό σχεδιασμό, την ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των υπηρεσιών και την αξιοκρατική στελέχωση με προσεκτικά επιλεγμένο προσωπικό.

Ο ΕΟΑ στηρίζει την Λεμεσό που κινείται σε ξέφρενους ρυθμούς ανάπτυξης και εξελίσσεται σε μια σύγχρονη και ζωντανή πόλη και ένα διεθνές επιχειρηματικό κέντρο.