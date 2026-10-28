Αφήστε να το σκεφτεί ξανά μέχρι αύριο

Μπορεί να φαίνεται πληκτική σε κάποιους η ενασχόληση με την ιστορία, καθώς περνούμε μέσα από τις σημερινές μέρες. Όμως, πρέπει να κοιτάμε το μέλλον χωρίς να ξεχνάμε το παρελθόν, έτσι δεν είναι; Άλλαξε πολύ ο κόσμος από τότε. Μήπως ο αγώνας της ΕΟΚΑ ήταν αυτός που εξανάγκασε την ανεξαρτησία της Κύπρου και τη δημοκρατία; Αυτό το ερώτημα πάντοτε με προβλημάτιζε. Οι εθνικοί αγώνες για ανεξαρτησία ήταν αυτοί που σφράγισαν τον εικοστό αιώνα. Η Αγγλία αποσυρόταν από τη μια αποικία της μετά την άλλη. Όχι μόνο η Αγγλία, το ίδιο και τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Και κυρίως η Γαλλία. Ο ιμπεριαλισμός άνοιγε τις πόρτες μιας νέας αποικιοκρατίας στον κόσμο. Και οι αποικιοκράτες αποσύρονταν διχοτομώντας όλα τα μέρη από τα οποία αποσύρονταν. Μόνο την Ινδία την χώρισαν στα τρία. Στην Ινδία, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές. Τη Μαλαισία την χώρισαν στα δυο, την Υεμένη στα δυο. Και την Κύπρο θεωρείται ότι την μοίρασαν στα δυο. Ναι, ανακήρυξαν ως ενιαίο σύνολο τη Δημοκρατία, όμως από τότε κιόλας έθεσαν τα θεμέλια του διαχωρισμού. Δεν διαχώρισαν άσκοπα τους δήμους. Για να διασφαλίσουν τις βάσεις τους εδώ, υποδαύλισαν τον ρατσισμό στο νησί και μας έφεραν αντιμέτωπους μεταξύ μας. Μας διαμέλισαν μερικώς το 1963 και ολοκλήρωσαν αυτό που είχαν αφήσει ημιτελές το 1974.

Αφού πέτυχαν τον στόχο τους, δεν πιστεύω ότι θέλουν να ενώσουν ξανά το νησί εκείνοι που έκαναν σχέδια από τη δεκαετία του 1950 για να το μοιράσουν στα δυο. Έστω και αν δέχονται την ομοσπονδιακή λύση, τη δέχονται επειδή θα είναι διζωνική. Όμως, φαίνεται πως και η δική τους επιθυμία είναι τα δύο κράτη. Γι’ αυτό δεν λένε τίποτα στην Τουρκία. Είπα ότι η επιθυμία τους είναι τα δύο κράτη, όμως ουσιαστικά νομίζω ότι τουύς βολεύει περισσότερο το στάτους κβο, το οποίο δεν αλλάζει εδώ και 52 χρόνια. Το ένα του μισό, αναγνωρισμένο κράτος και το άλλο του μισό, πειρατικό. Υπάρχει καλύτερο από αυτό;