Κανονικά η παρέλαση στη Λευκωσία: Κλείνουν οι δρόμοι στις 9 - Ποιες αρτηρίες επηρεάζονται

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τα μεσάνυχτα της 27ης Οκτωβρίου απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων στην πλατεία Αρχιεπισκοπής και σε σειρά δρόμων και λεωφόρων του κέντρου της πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων οι οδοί Κοραή, Ισοκράτους, Ζήνωνος Κιτιέως, καθώς και οι λεωφόροι Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, Ομήρου, Βύρωνος, Ευαγόρου και η οδός Μιχαλάκη Καραολή.

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Από τις 09:00 το πρωί, η τροχαία κίνηση θα διακοπεί:

Στη λεωφόρο Ομήρου, από τη συμβολή με την οδό Αιγύπτου μέχρι την Πλατεία Ελευθερίας.

Στη λεωφόρο Βύρωνος, από τα φώτα του Μουσείου μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρο Γρίβα Διγενή.

Από τις 09:30 π.μ. θα κλείσει ολόκληρος ο άξονας της παρέλασης στις λεωφόρους Βύρωνος και Ομήρου, στην οδό Μιχαλάκη Καραολή και σε τμήμα της λεωφόρου Δημοσθένη Σεβέρη.

Χώροι στάθμευσης για το κοινό

Η Αστυνομία καθορίζει ως χώρους στάθμευσης:

Τον χώρο στάθμευσης στην Τάφρο Νταβίλα.

Τον χώρο στάθμευσης παρά την τάφρο κάτω από το Δημοτικό Μέγαρο.

Τον χώρο στάθμευσης δίπλα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Τον χώρο στάθμευσης παρά το άνοιγμα Κολοκάση.

Ρυθμίσεις για λεωφορεία

Μετά τις 09:30 π.μ., τα αστικά λεωφορεία θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό από εναλλακτικά σημεία:

Τα δρομολόγια από Στρόβολο, Λακατάμεια, Έγκωμη, Άγιο Δομέτιο και γύρω περιοχές θα αποβιβάζουν και επιβιβάζουν επιβάτες στον χώρο στάθμευσης της οδού Ρηγαίνης, παρά το άγαλμα Σολωμού.

Τα δρομολόγια από Παλλουριώτισσα, Καϊμακλί, Αγλαντζιά, Δασούπολη και Λατσιά θα εξυπηρετούν το κοινό στη γέφυρα Κάνιγγος, παρά το περίπτερο «ΟΧΙ».

Απαγορεύεται η χρήση drones

Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων απαγορεύεται η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες που θα παρακολουθήσουν την παρέλαση να παραμένουν στα πεζοδρόμια και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών, ενώ οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν υπομονή και να ακολουθούν τις τροχαίες ρυθμίσεις που θα βρίσκονται σε ισχύ.