Οι Άγγλοι τόλμησαν, εμείς ακόμη συζητούμε

Οι Βρετανοί δεν ξύπνησαν ένα πρωί και αποφάσισαν να κλείσουν την Oxford Street. Προηγήθηκαν χρόνια συζητήσεων, μελέτες, δημόσιες διαβουλεύσεις, αντιπαραθέσεις, σχεδιασμοί και αναθεωρήσεις. Καταστηματάρχες, κάτοικοι, συγκοινωνιολόγοι και άλλοι εμπλεκόμενοι είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους. Υπήρξαν αντιδράσεις, ανησυχίες για την τροφοδοσία των επιχειρήσεων, την προσβασιμότητα, τη μεταφορά της κυκλοφορίας σε γειτονικούς δρόμους και τις επιπτώσεις στο εμπόριο. Ακριβώς δηλαδή όσα ακούμε κάθε φορά που ανοίγει η συζήτηση για την πεζοδρόμηση της Ανεξαρτησίας.

Η διαφορά είναι πως στο Λονδίνο η διαβούλευση οδήγησε τελικά σε απόφαση. Και η απόφαση σε εφαρμογή. Μάλιστα, με σταδιακό τρόπο. Πρώτα απομακρύνονται τα οχήματα, εφαρμόζονται οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ακολουθεί η ολοκληρωμένη ανάπλαση, με περισσότερο πράσινο, χώρους ξεκούρασης και υποδομές για τους πεζούς. Δεν περίμεναν να ολοκληρωθεί και η τελευταία λεπτομέρεια του σχεδιασμού για να κάνουν το πρώτο βήμα, δεν περιμένουν να συμφωνήσουν όλοι για να επωφεληθεί το σύνολο.

Ασφαλώς, θα ακουστεί το γνωστό επιχείρημα ότι το Λονδίνο διαθέτει μετρό και ανεπτυγμένες δημόσιες συγκοινωνίες. Είναι αλήθεια, αλλά δεν αποτελεί απάντηση σε όλα. Ακόμη και εκεί, η πεζοδρόμηση απαιτεί αλλαγές στις λεωφορειακές γραμμές, μετακινήσεις στάσεων και νέες ρυθμίσεις για χιλιάδες καθημερινές μετακινήσεις. Οι συγκοινωνίες δεν εξαλείφουν τα προβλήματα, απλώς προσφέρουν περισσότερες επιλογές αντιμετώπισής τους. Αντίστοιχα, στη Λεμεσό η ανεπάρκεια των δημόσιων μεταφορών πρέπει να αποτελέσει λόγο για παράλληλη βελτίωσή τους και όχι μόνιμο άλλοθι για ακινησία και μεταφορά της όποιας απόφασης στο μέλλον. Για να μην συζητήσουμε ότι, ένα περίπου, οι ίδιοι αντιδρούν και σε κάθε ενίσχυση των δημοσίων μεταφορών (π.χ. λεωφορειολωρίδες)

Υπάρχει και μια άλλη αντίφαση. Στη Λεμεσό μιλούμε διαρκώς για τον ήλιο και ότι ο κόσμος δεν μπορεί να περπατήσει σε αυτές τις καιρικές συνθήκες. Κι όμως, στο βροχερό, σχεδόν καθημερινά, Λονδίνο επενδύουν σε έναν τεράστιο υπαίθριο εμπορικό χώρο. Αντί να δημιουργούμε σκιά, πράσινο, άνετα πεζοδρόμια και συνθήκες περιπάτου, αφήνουμε τους πεζούς να κινούνται δίπλα στα καυσαέρια, τον θόρυβο και την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η στάση των επιχειρήσεων. Μεγάλοι εμπορικοί όμιλοι της Oxford Street, όπως οι Selfridges, John Lewis και IKEA, υποστήριξαν την πεζοδρόμηση, αναγνωρίζοντας τις προοπτικές που δημιουργεί για την εμπορική δραστηριότητα. Δεν έλειψαν οι επιφυλάξεις και οι αντιδράσεις, όμως η συζήτηση δεν περιορίστηκε σε προσωπικές εκτιμήσεις και φοβίες. Υπήρξαν επιστημονικές μελέτες, στοιχεία και συγκεκριμένες προτάσεις. Και τελικά, αντί να επικρατήσουν οι εύκολες λαϊκίστικες προσεγγίσεις, δόθηκε βαρύτητα στην επιστημονική τεκμηρίωση. Στη Λεμεσό, αντίθετα, συχνά ο καθένας εμφανίζεται να γνωρίζει καλύτερα από τους ειδικούς τι χρειάζεται η πόλη, με το επιχείρημα ότι χωρίς αυτοκίνητα μπροστά στις βιτρίνες θα καταστραφεί το εμπόριο.

Η ανησυχία των καταστηματαρχών για απώλεια πελατών είναι κατανοητή. Ωστόσο, το εμπόριο δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη δυνατότητα στάθμευσης έξω από την πόρτα ενός καταστήματος. Εξαρτάται και από την ποιότητα του περιβάλλοντος, την ευκολία μετακίνησης, την ασφάλεια και την εμπειρία του επισκέπτη. Αυτά ακριβώς προσπαθούν να προσφέρουν τα εμπορικά κέντρα, τα οποία ανταγωνίζονται τις επιχειρήσεις του ιστορικού κέντρου. Εκεί ο επισκέπτης μπορεί να περπατήσει εκατοντάδες μέτρα για να φτάσει σε ένα κατάστημα, χωρίς να θεωρεί την απόσταση πρόβλημα. Στο κέντρο της πόλης, αντίθετα, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε ως αυτονόητη την απαίτηση να σταθμεύουμε ακριβώς έξω από τον προορισμό μας.

Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι η πεζοδρόμηση θα λύσει αυτομάτως όλα τα προβλήματα. Ούτε ότι οι αντιδράσεις εξαφανίζονται από την πρώτη ημέρα. Παντού υπάρχουν επιφυλάξεις και πραγματικές δυσκολίες, που μπορούν να περιοριστούν όταν ο σχεδιασμός αποδεικνύεται αποτελεσματικός. Η ουσία είναι να υπάρχει η βούληση να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και όχι να χρησιμοποιούνται ως δικαιολογία για να μην αλλάξει τίποτα.