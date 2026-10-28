Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε ταβέρνα στον Πύργο Λεμεσού, θέτοντας σε κινητοποίηση την Αστυνομία.
Συναγερμός τα ξημερώματα: Έκρηξη σε γνωστή ταβέρνα στον Πύργο Λεμεσού
Από το περιστατικό προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη για εξετάσεις.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική ενημέρωση της Αστυνομίας, γύρω στις 03:17 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για έκρηξη στην ταβέρνα «Κώστας και Μαρία».
Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές τόσο στην πρόσοψη όσο και στο εσωτερικό του υποστατικού.
Η σκηνή αποκλείστηκε από μέλη της Αστυνομίας και βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις για εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.
Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του περιστατικού.
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