Συναγερμός τα ξημερώματα: Έκρηξη σε γνωστή ταβέρνα στον Πύργο Λεμεσού

Σύμφωνα με την προκαταρκτική ενημέρωση της Αστυνομίας, γύρω στις 03:17 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για έκρηξη στην ταβέρνα «Κώστας και Μαρία».

Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές τόσο στην πρόσοψη όσο και στο εσωτερικό του υποστατικού.

Η σκηνή αποκλείστηκε από μέλη της Αστυνομίας και βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις για εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του περιστατικού.