Καταιγίδα σαρώνει την Κύπρο: Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση - Βίντεο από τις πρώτες βροχές

Η ένταση της βροχής αναμένεται να κυμανθρί μετταξύ 35 και 55 χιλιοστά ανά ώρα ενώ είναι πιθανό να πέσει και χαλάζι. Παροδικά στις καταιγόφες οι ριπές των ανέμων δυνατό να φτάνουν μέχρι και τα 7 με 8 μποφόρ. Η κίτρινη προειδοποίηση θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τις 6 μ.μ.

Βίντεο από τους Καιρόφιλους

Ήδη χρήστες των ΜΚΔ και συγκεκριμένα της ομάδας «Καιρόφιλοι» έσπευσαν να μοιραστούν βίντεο από τις έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν μέρη του νησιού.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο το Αιγαίο κινείται νοτιοανατολικά και επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στο δυτικό μισό του νησιού και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Σε καταιγίδα, οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται με ριπές μέχρι και τα 7 με 8 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά, στους 23 στα δυτικά και τα βόρεια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα παράλια και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα παραμείνουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, στο εσωτερικό και τα ορεινά ασθενείς μέχρι μέτριοι και παροδικά μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί και παροδικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Σε καταιγίδα, οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται με ριπές μέχρι και τα 7 με 8 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Τα φαινόμενα τοπικά ενδέχεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Το πεδίο των ανέμων θα είναι ενισχυμένο, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές.

Την Παρασκευή και το Σάββατο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ μέχρι το Σάββατο δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή, συνεχίζοντας να κυμαίνεται σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.