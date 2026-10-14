Σύγχρονο Γενικό Κέντρο Επιχειρήσεων αποκτά το Τμήμα Δασών – Υποδομές και ψηφιακά εργαλεία για διαχείριση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο

Οι εργασίες ανέγερσης νέου σύγχρονου Γενικού Κέντρου Επιχειρήσεων, κατάλληλα εξοπλισμένου στον χώρο των γραφείων του Τομέα Πυροπροστασίας και Δασικής Μηχανικής στην Αθαλάσσα, είναι ενταγμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για το 2027 και ειδικότερα στο κεφάλαιο που αφορά το Τμήμα Δασών, ο οποίος, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Βουλής, θα εξεταστεί από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών στις 2 Νοεμβρίου.

Το έργο θα προκηρυχτεί το 2027 μέσω διαγωνισμού και θα ολοκληρωθεί εντός του 2028. Η συνολική δαπάνη αναμένεται να φτάσει τις €950.000. Από αυτό το ποσό, οι €350.000 θα χρειαστεί να αποδεσμευτούν το 2027 και οι €600.000 το 2028. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Τμήματος Δασών, το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, πρώτα η κτηριακή αναβάθμιση και ακολούθως ο εξοπλισμός, οποίος θα περιλαμβάνει σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

Ψηφιακά εργαλεία

Σε επίπεδο εξοπλισμού, προβλέπονται υποδομές για τη διασύνδεση και αξιοποίηση συστημάτων επιτήρησης και πυρανίχνευσης, επικοινωνιών και μετάδοσης εικόνας και δεδομένων από το πεδίο, όπως ανέφερε στον «Π» αρμόδια πηγή από τον Κλάδο Τεχνολογιών Πυροπροστασίας (Τομέας Πυροπροστασίας) του Τμήματος Δασών. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης συστήματα διαχείρισης συμβάντων και επιχειρησιακής πληροφορίας, καθώς και ψηφιακά εργαλεία εκτίμησης κινδύνου και προσομοίωσης εξάπλωσης πυρκαγιών. Η συνδυασμένη αξιοποίησή τους, τόνισε, θα υποστηρίζει τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και τη διαμόρφωση κοινής, επικαιροποιημένης επιχειρησιακής εικόνας, διευκολύνοντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Προωθούνται, μεταξύ άλλων, συστήματα διαχείρισης συμβάντων και επιχειρησιακής πληροφορίας, καθώς και ψηφιακά εργαλεία εκτίμησης κινδύνου και προσομοίωσης εξάπλωσης πυρκαγιών.

Συλλογή και διαχείριση δεδομένων

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Δασών, Γλαύκος Κυριάκου, εξήγησε ότι το Γενικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Τμήματος Δασών επανδρώνουν σε καθημερινή βάση τρεις δασικοί υπάλληλοι, από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου μέχρι το τέλος. Ο πρώτος απαντά σε όλες τις κλήσεις της τηλεφωνικής γραμμής αναγγελίας δασικών πυρκαγιών 1407, τις αξιολογεί και προωθεί τις πληροφορίες. Ο δεύτερος διαχειρίζεται τα δεδομένα που φτάνουν από τα συστήματα επιτήρησης και πυρανίχνευσης, επικοινωνιών και μετάδοσης εικόνας και δεδομένων από το πεδίο, όπως οι θερμικές κάμερες και τα μη επανδρωμένα αεροχήματα (drones). Tο τρίτο άτομο είναι ο προϊστάμενος, ο οποίος είναι πάντα ανώτερος υπάλληλος. Έχει τον γενικό συντονισμό.

Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι σε περίπτωση μεγάλης πυρκαγιάς, το Γενικό Κέντρο Επιχειρήσεων δίνει τη σκυτάλη στο κινητό Τοπικό Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο θα φτάσει και θα στηθεί στην περιοχή του επεισοδίου. Τότε το Γενικό Κέντρο Επιχειρήσεων ασχολείται με άλλες πυρκαγιές, που ενδεχομένως να ξεσπούν την ίδια ώρα, σε άλλα σημεία της Κύπρου. Εκτός από το Γενικό Κέντρο Επιχειρήσεων, το Τμήμα Δασών διαθέτει και τρία Κέντρα υποστήριξης και μέριμνας Επιχειρήσεων των Περιφερειών.

Παράλληλοι στόχοι

«Το νέο Γενικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Τμήματος Δασών εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης της επιχειρησιακής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διαχείριση φυσικών καταστροφών, με ιδιαίτερη έμφαση στις δασικές πυρκαγιές», υπέδειξε η αρμόδια πηγή από τον Κλάδο Τεχνολογιών Πυροπροστασίας. «Ως κεντρικός επιχειρησιακός κόμβος του Τμήματος, αποσκοπεί στην ενίσχυση της ετοιμότητας, στον αποτελεσματικότερο συντονισμό δυνάμεων και μέσων και στη βελτίωση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς πολιτικής προστασίας. Παράλληλα, σχεδιάζεται ώστε να διασφαλίζει τη συνέχεια των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε συνθήκες αυξημένων αναγκών και παρατεταμένης ενεργοποίησης», πρόσθεσε.

Επιχειρησιακή διοίκηση στο Τμήμα

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής, κατέστη ξεκάθαρο ότι ο τομέας δασοπυρόσβεσης του Τμήματος Δασών δεν θα μετακινηθεί με βάση τους αρχικούς κυβερνητικούς σχεδιασμούς, στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο προχωρά με τη δημιουργία νέας Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας. Στην ίδια συνεδρίαση το Τμήμα Δασών, διά του διευθυντή Σάββα Ιεζεκιήλ, εξέφρασε τη στήριξη στον προωθούμενο θεσμό του εθνικού συντονιστή σε επίπεδο συντονισμού, όχι όμως διαχείρισης κρίσεων. Η επιχειρησιακή διοίκηση των συμβάντων, σημείωσε, θα πρέπει να ανήκει στον υπεύθυνο διαχείρισης του επεισοδίου. Σε αυτό το αίτημα συντάχθηκαν τόσο ο αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής, Νίκος Λογγίνος, όσο και η προϊσταμένη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, Ριάνα Κωνσταντίνου.