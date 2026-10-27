28η Οκτωβρίου: Οι δρόμοι που θα κλείσουν στη Λευκωσία – Πού απαγορεύεται η στάθμευση και πώς επηρεάζονται τα λεωφορεία

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέτρα λαμβάνονται λόγω της Δοξολογίας στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, στην Αρχιεπισκοπή, και της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στη Λευκωσία.

Από τα μεσάνυχτα της 27ης Οκτωβρίου απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων στην πλατεία Αρχιεπισκοπής, στις οδούς Κοραή, Ισοκράτους και Ζήνωνος Κιτιέως, καθώς και στις λεωφόρους Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, Ομήρου, Βύρωνος και Ευαγόρου και στην οδό Μιχαλάκη Καραολή.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν και ποιες ώρες

Οι πρώτες αποκοπές της τροχαίας κίνησης θα πραγματοποιηθούν στις 9 το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, στη λεωφόρο Ομήρου, από τη συμβολή της με την οδό Αιγύπτου μέχρι την πλατεία Ελευθερίας, καθώς και στη λεωφόρο Βύρωνος, από τα φώτα του Μουσείου μέχρι τη συμβολή της με τη λεωφόρο Γρίβα Διγενή.

Από τις 9:30 το πρωί, η κυκλοφορία θα διακοπεί στον άξονα της παρέλασης, στις λεωφόρους Βύρωνος και Ομήρου, στην οδό Μιχαλάκη Καραολή και στη λεωφόρο Δημοσθένη Σεβέρη, από τα φώτα τροχαίας προς τη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η διακίνηση οχημάτων στο τμήμα της λεωφόρου Μακαρίου Γ΄, από τα φώτα τροχαίας του Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού Λευκωσίας μέχρι τη λεωφόρο Ευαγόρου.

Πού μπορούν να σταθμεύσουν οι πολίτες

Για την εξυπηρέτηση όσων θα μεταβούν στο κέντρο της πρωτεύουσας για να παρακολουθήσουν την παρέλαση, έχουν καθοριστεί τέσσερις χώροι στάθμευσης:

Ο χώρος στάθμευσης στην τάφρο Νταβίλα.

Ο χώρος στάθμευσης παρά την τάφρο, κάτω από το Δημοτικό Μέγαρο.

Ο χώρος στάθμευσης παρά την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ο χώρος στάθμευσης παρά το άνοιγμα Κολοκάση.

Αλλαγές και στα αστικά λεωφορεία

Διαφοροποιήσεις θα ισχύσουν και στη λειτουργία των αστικών λεωφορείων της Λευκωσίας μετά τις 9:30 το πρωί.

Συγκεκριμένα, τα λεωφορεία που προέρχονται από Στρόβολο, Λακατάμεια, Ανθούπολη, Παρισσινό, Έγκωμη, Άγιο Δομέτιο και Άγιο Παύλο θα πραγματοποιούν επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών στον χώρο στάθμευσης της οδού Ρηγαίνης, παρά το άγαλμα Σολωμού, μέσω των οδών Πάφου και Κινύρα.

Αντίστοιχα, τα λεωφορεία από Παλλουριώτισσα, Καϊμακλί, Αγλαντζιά, Δασούπολη και Λατσιά θα εξυπηρετούν τους επιβάτες στη γέφυρα Κάνιγγος, παρά το περίπτερο «ΟΧΙ».

Απαγορεύονται τα drones

Η Αστυνομία επισημαίνει ότι απαγορεύεται η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών «drone» κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες που θα παρακολουθήσουν την παρέλαση να παραμένουν στα πεζοδρόμια, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη διέλευση των παρελαυνόντων.

Οι οδηγοί προτρέπονται να ακολουθούν τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.