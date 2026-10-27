Θύμα ληστείας έπεσε τα ξημερώματα της Τρίτης 22χρονος διανομέας φαγητού στη Λεμεσό, όταν δύο άγνωστα πρόσωπα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα τού επιτέθηκαν και του απέσπασαν χρηματικό ποσό.
Λεμεσός: Εφιάλτης για 22χρονο διανομέα - Του επιτέθηκαν δύο άγνωστοι σε μοτοσικλέτα και τον λήστεψαν
Η επίθεση σημειώθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα στην οδό 28ης Οκτωβρίου - Οι δύο δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση και αναζητούνται από την Αστυνομία.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα, ενώ ο 22χρονος κινείτο με τη μοτοσικλέτα του στην οδό 28ης Οκτωβρίου στη Λεμεσό.
Σε κάποια στιγμή, δύο άγνωστα πρόσωπα, τα οποία επίσης επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, επιτέθηκαν στον νεαρό διανομέα και του απέσπασαν χρηματικό ποσό.
Ακολούθως, οι δράστες εγκατέλειψαν τη σκηνή προς άγνωστη κατεύθυνση.
Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.