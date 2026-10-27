Λεμεσός: Εφιάλτης για 22χρονο διανομέα - Του επιτέθηκαν δύο άγνωστοι σε μοτοσικλέτα και τον λήστεψαν

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα, ενώ ο 22χρονος κινείτο με τη μοτοσικλέτα του στην οδό 28ης Οκτωβρίου στη Λεμεσό.

Σε κάποια στιγμή, δύο άγνωστα πρόσωπα, τα οποία επίσης επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, επιτέθηκαν στον νεαρό διανομέα και του απέσπασαν χρηματικό ποσό.

Ακολούθως, οι δράστες εγκατέλειψαν τη σκηνή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για τη διερεύνηση της υπόθεσης.