Αρχιεπίσκοπος και Τυχικός θα έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο - Εις γνώσιν της Ιεράς Συνόδου οι θρησκευτικές λειτουργίες σε σπίτι

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο γραμματέας της Ιεράς Συνόδου μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης συνεδρίασης, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου, εξετάστηκε η επιστολή του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, με την οποία γνωστοποίησε ότι δεν θα παρουσιαστεί ενώπιον των Συνοδικών.

Παρά την απουσία του, η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να αποδεχθεί αίτημα που διαβίβασε ο Τυχικός μέσω πρώην συνεργατών του, προκειμένου να γίνει δεκτός από τον Αρχιεπίσκοπο για συζήτηση της υπόθεσής του.

Η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Πρώτα στον Αρχιεπίσκοπο και μετά ενώπιον της Συνόδου

Η απόφαση διαμορφώνει μια νέα διαδικασία επαφών για την υπόθεση Τυχικού, η οποία εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτή μετά την έκπτωσή του από τον μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου και την επιβολή της ποινής της επ’ αόριστον αργίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ιερά Σύνοδος αναμένει ότι, μετά την προσωπική συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, ο Τυχικός θα παρουσιαστεί ενώπιον των Συνοδικών.

Σε μεταγενέστερο στάδιο προβλέπεται και κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Μητροπολίτη Πάφου Γρηγόριο.

Πάντως, από τη σημερινή συνεδρίαση δεν ανακοινώθηκε οποιαδήποτε απόφαση για αλλαγή του εκκλησιαστικού καθεστώτος του Τυχικού.

Ερωτήματα για τους αποτειχιστές και λειτουργίες σε οικία της Πάφου

Μετά την ανακοίνωση των αποφάσεων, ο γραμματέας της Ιεράς Συνόδου δέχθηκε ερωτήσεις και για πληροφορίες που αφορούν ομάδα αποτειχιστών, η οποία φέρεται να επιδιώκει τη δημιουργία χωριστής εκκλησιαστικής δομής στην Κύπρο.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν σχετικές πληροφορίες και πρόκειται για ζήτημα που κάποια στιγμή θα απασχολήσει σοβαρά την Εκκλησία.

Ερωτηθείς επίσης για αναφορές περί τέλεσης θρησκευτικών λειτουργιών σε οικία στην Πάφο, εξήγησε ότι η Ιερά Σύνοδος ενημερώνεται για σχετικά ζητήματα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οποιοδήποτε έγγραφο υποβάλλεται στην Ιερά Γραμματεία πρέπει να είναι επίσημο και υπογεγραμμένο, προκειμένου να τεθεί ενώπιον των Συνοδικών.

Εκδηλώσεις για τον Μακάριο και καταδίκη της επίθεσης στην Ιορδανία

Κατά τη συνεδρίαση, η Ιερά Σύνοδος ολοκλήρωσε επίσης τον προγραμματισμό των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄, που συμπληρώνονται το 2027.

Παράλληλα, εξέτασε την πρόσφατη πολύνεκρη επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό της και καταδικάζοντας κάθε πράξη μισαλλοδοξίας και στέρησης της θρησκευτικής ελευθερίας.

Η Ιερά Σύνοδος εξέφρασε τα συλλυπητήριά της προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο και ευχήθηκε παρηγοριά στις οικογένειες των θυμάτων.