Σάλος στην Κίνα με τον Εμπαπέ: Ένα αστείο για τον Μάο τού κόστισε δύο μεγάλες χορηγίες

Το περιστατικό οδήγησε δύο μεγάλες κινεζικές επιχειρήσεις, την Dongpeng και τη Mengniu, να ανακοινώσουν ότι διακόπτουν τις διαφημιστικές τους συνεργασίες με τον 27χρονο αρχηγό της εθνικής Γαλλίας.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη διάσταση στην Κίνα, όπου ο Μάο Τσε Τουνγκ, ο οποίος πέθανε το 1976, εξακολουθεί να αποτελεί κεντρική ιστορική και πολιτική προσωπικότητα, ενώ τα δημόσια ειρωνικά σχόλια εις βάρος του θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα.

Το βίντεο που προκάλεσε την αναστάτωση

Αφορμή για τις αντιδράσεις αποτέλεσε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, στο οποίο ο Εμπαπέ εμφανίζεται να μιλά για ένα από τα πιο αστεία memes που έχει δει με πρωταγωνιστή τον ίδιο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, ο ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε σε εικόνα όπου το πρόσωπό του είχε τοποθετηθεί ψηφιακά πάνω σε φωτογραφία ενός άνδρα τον οποίο περιέγραψε ως «κάποιον Κινέζο δικτάτορα».

Η αναφορά φαίνεται να αφορά τον Μάο Τσε Τουνγκ, το πρόσωπο του οποίου έχει χρησιμοποιηθεί σε διαδικτυακές εικόνες με τον Εμπαπέ.

Πάντως, η αυθεντικότητα του επίμαχου βίντεο δεν είχε καταστεί δυνατό να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από την υπηρεσία ελέγχου γεγονότων του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Δύο εταιρείες τού γύρισαν την πλάτη

Η Dongpeng, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ποτών στην Κίνα, ανακοίνωσε τον άμεσο τερματισμό της συνεργασίας της με τον Γάλλο αστέρα.

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε συμπεριφορές που θεωρεί ότι προσβάλλουν τα εθνικά αισθήματα.

Η εταιρεία είχε αξιοποιήσει εκτενώς την εικόνα του Μπαπέ σε διαφημιστικές εκστρατείες, ακόμη και με περιεχόμενο που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ανάλογη στάση κράτησε και η Mengniu, ο μεγαλύτερος παραγωγός γαλακτοκομικών προϊόντων της χώρας, γνωστοποιώντας ότι σταματά κάθε εμπορική συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι δεν αποδέχεται δηλώσεις ή ενέργειες που θίγουν τα αισθήματα του κινεζικού λαού.

Χαμός στα κινεζικά κοινωνικά δίκτυα

Οι ανακοινώσεις των εταιρειών προκάλεσαν κύμα σχολίων στην πλατφόρμα Weibo, όπου η είδηση για τη διακοπή της συνεργασίας της Dongpeng με τον Μπαπέ βρέθηκε στην κορυφή των δημοφιλέστερων θεμάτων.

Αρκετοί χρήστες επέκριναν τον ποδοσφαιριστή, υποστηρίζοντας ότι τα σχόλιά του ξεπέρασαν τα όρια, ενώ άλλοι ζήτησαν να αποσυρθούν οι εικόνες του από προϊόντα που κυκλοφορούν στην κινεζική αγορά.

Το ποδοσφαιρικό μέσο Dongqiudi χαρακτήρισε τις δηλώσεις που αποδίδονται στον Μπαπέ προσβλητικές για την Κίνα και τους φιλάθλους της.

Μέχρι πρόσφατα, πάντως, ο Γάλλος αστέρας απολάμβανε ιδιαίτερη δημοφιλία στη χώρα, έχοντας εκατομμύρια ακολούθους στα κοινωνικά δίκτυα. Οι Κινέζοι φίλαθλοι μάλιστα τον αποκαλούν «Guigui», ένα παρατσούκλι που συνδέεται με τη λέξη «χελώνα» και τα δημοφιλή memes που τον παρομοιάζουν με τα Χελωνονιντζάκια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλούνται αντιδράσεις

Ο Εμπαπέ είχε μιλήσει και τον περασμένο Σεπτέμβριο για τα διαδικτυακά αστεία που τον παρουσιάζουν ως αυταρχικό ηγέτη.

Σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα L'Équipe, είχε αναγνωρίσει ότι ορισμένα από αυτά μπορεί να προκαλούν γέλιο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι συγκρίσεις με ιστορικά πρόσωπα που ευθύνονται για τον θάνατο και τη δυστυχία εκατομμυρίων ανθρώπων έχουν και μια πολύ πιο σοβαρή πλευρά.

Η υπόθεση θυμίζει προηγούμενες αντιπαραθέσεις μεταξύ διεθνών αθλητικών προσωπικοτήτων και της Κίνας, με αφορμή δηλώσεις για πολιτικά ευαίσθητα ζητήματα, όπως η Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ.

Το 2019, για παράδειγμα, ανάρτηση του τότε στελέχους των Χιούστον Ρόκετς, Ντάριλ Μόρεϊ, υπέρ των διαδηλώσεων στο Χονγκ Κονγκ είχε προκαλέσει σοβαρή κρίση στις σχέσεις του NBA με την κινεζική αγορά.

Η νέα αντιπαράθεση ξέσπασε μόλις μία ημέρα μετά την απονομή της Χρυσής Μπάλας του 2026, την οποία κατέκτησε ο Χάρι Κέιν, αφήνοντας τον Μπαπέ χωρίς το πολυπόθητο βραβείο.

Σύμφωνα με νεότερο δημοσίευμα του Associated Press, και τρίτη κινεζική εταιρεία, η Milkground, ανακοίνωσε διακοπή συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή.

Πηγές: AFP, Associated Press