«Μυστηριώδης» κατασκευή σε σχήμα σταυρού κοντά στη Δένεια – Δεν πείθουν τον κοινοτάρχη οι εξηγήσεις των ΗΕ (χάρτης + βίντεο)

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και κάτι» στον ΑΝΤ1, ο κ. Αλεξάνδρου ανέφερε ότι η κατασκευή βρίσκεται πολύ κοντά στα όρια της κοινότητας και είναι ορατή από μεγάλο μέρος του χωριού, χωρίς να χρειάζεται κανείς δορυφορικές εικόνες για να τη διακρίνει.

Όπως εξήγησε, οι κάτοικοι μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη των εργασιών ακόμη και με γυμνό μάτι, ενώ η κατασκευή διακρίνεται και από την περιοχή της Κοκκινοτριμιθιάς.

«Μας διαβεβαιώνουν ότι είναι υδατοδεξαμενή»

Ερωτηθείς για την ενημέρωση που έχουν λάβει οι τοπικές Αρχές από την ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών, ο κοινοτάρχης ανέφερε ότι η επίσημη εξήγηση που τους δόθηκε είναι πως πρόκειται για υδατοδεξαμενή.

Ωστόσο, εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τη συγκεκριμένη εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του έργου δεν παραπέμπουν, κατά την εκτίμησή του, σε μια συνηθισμένη δεξαμενή νερού.

Ο ίδιος υπολογίζει ότι το ύψος της κατασκευής φτάνει περίπου τα 30 μέτρα, ενώ ιδιαίτερο προβληματισμό τού προκαλούν τόσο η χρήση ενισχυμένου σκυροδέματος όσο και το ασυνήθιστο σχήμα της.

«Εγώ αμφιβάλλω», ανέφερε χαρακτηριστικά, αμφισβητώντας την εξήγηση που δόθηκε στις τοπικές Αρχές.

Περιμένουν περισσότερες εξηγήσεις από τα Ηνωμένα Έθνη

Ο κοινοτάρχης ξεκαθάρισε ότι μέχρι στιγμής δεν γνωρίζει ποια ακριβώς είναι η χρήση για την οποία προορίζεται η κατασκευή.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, οι αμφιβολίες του παραμένουν, καθώς, όπως υποστηρίζει, το ύψος και η μορφή του έργου προκαλούν εύλογα ερωτήματα.

«Τα Ηνωμένα Έθνη μας διαβεβαιώνουν ότι είναι υδατοδεξαμενή», επανέλαβε, σημειώνοντας ότι η κοινότητα εξακολουθεί να παρακολουθεί τις εργασίες.

Σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες, το κτίσμα έχει σταυρόσχημη μορφή και βρίσκεται στα όρια της νεκρής ζώνης, προς την κατεχόμενη πλευρά.

Ο Χαράλαμπος Αλεξάνδρου επιμένει ότι χρειάζονται σαφέστερες εξηγήσεις για την πραγματική χρήση του έργου, αναμένοντας από τα Ηνωμένα Έθνη να ξεκαθαρίσουν το ζήτημα.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι η κατασκευή προορίζεται για χρήση διαφορετική από εκείνη που έχουν αναφέρει τα Ηνωμένα Έθνη.