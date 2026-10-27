Στα χαρακώματα συντεχνίες και ΟΚΥπΥ – Κούμας: «Παραπλανούν τους εργαζομένους» – Χαριλάου: «Η αξιολόγηση δεν είναι τιμωρία»

Κούμας: «Δεν τηρούν τις υπογραφές τους»

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα», ο Σωτήρης Κούμας υποστήριξε ότι ο ΟΚΥπΥ δεν εφάρμοσε βασικές πρόνοιες της προηγούμενης συλλογικής σύμβασης, που αφορούν τις δομές προσωπικού και τις ετήσιες μισθολογικές αυξήσεις.

«Υπάρχουν εργαζόμενοι που για κάποια χρόνια δεν έχουν πάρει καμία αύξηση στον μισθό τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ΠΑΣΥΚΙ προσέφυγε στο Τμήμα Εργασιακών Διαφορών για τις δομές των γιατρών και δικαιώθηκε.

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε για το σύστημα αξιολόγησης, υποστηρίζοντας ότι η ΠΑΣΥΚΙ δεν έχει συμφωνήσει στην εφαρμογή του για τους γιατρούς, παρά τις περί του αντιθέτου αναφορές του Οργανισμού.

«Εκτός του ότι δεν έχει τηρήσει την υπογραφή του και τα συμφωνηθέντα, παραπλανά ακόμη και τους εργαζομένους», δήλωσε.

Τόνισε ότι η αξιολόγηση πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο βελτίωσης και όχι τιμωρίας, προειδοποιώντας παράλληλα για τις επιπτώσεις της συνεχούς αποχώρησης προσωπικού στη λειτουργία των νοσηλευτηρίων.

Ολόκληρη η παρέμβαση του Σωτήρη Κούμα στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» εδώ.

Χαριλάου: «Ο άριστος να αμείβεται περισσότερο»

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Χαριλάου, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, απέρριψε την κριτική περί τιμωρητικής αξιολόγησης.

«Ένας σύγχρονος Οργανισμός δεν εξισώνει όλους τους υπαλλήλους του», ανέφερε, εξηγώντας ότι η πρόταση προβλέπει σύνδεση του 25% της αύξησης με την αξιολόγηση.

Όπως διευκρίνισε, σε αύξηση €100, τα €75 θα παραχωρούνται σε όλους, ενώ τα υπόλοιπα €25 θα κατανέμονται ανάλογα με την απόδοση.

Για τις εκκρεμείς ετήσιες προσαυξήσεις, ανέφερε ότι έχει ληφθεί απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο και η νομοθετική τροποποίηση θα κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές Νοεμβρίου.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΟΚΥπΥ, στην απεργία θα συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι με συμβόλαιο στον Οργανισμό και όχι οι αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι.

Ολόκληρη η παρέμβαση του Χαράλαμπου Χαριλάου στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» εδώ.