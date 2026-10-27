Εκτός Eurovision 2027 η Ολλανδία λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

Ο διευθυντής μέσων ενημέρωσης του NPO, Jurre Bosman, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η συμμετοχή του Ισραήλ προκαλεί εδώ και καιρό αντιδράσεις στην κοινωνία, καθώς και συζητήσεις και διχασμό. Όπως είπε, έπειτα από διαβούλευση με το Διοικητικό Συμβούλιο των Ραδιοτηλεοπτικών Οργανισμών, το NPO αποφάσισε να ακυρώσει τη συμμετοχή της Ολλανδίας το 2027.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του NPO, Jet de Ranitz, αναγνώρισε ότι η απόφαση θα απογοητεύσει πολλούς Ολλανδούς φίλους της Eurovision, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο διαγωνισμός θα συνεχίσει να μεταδίδεται από τα δημόσια κανάλια.

«Λόγω των ευαισθησιών που περιβάλλουν τα ζητήματα που διακυβεύονται αυτήν τη στιγμή, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω προς το παρόν», πρόσθεσε ο De Ranitz.

Ο διαγωνισμός έχει βρεθεί πρόσφατα αντιμέτωπος με κύμα μποϊκοτάζ λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την επίθεση στη Γάζα, η οποία πυροδοτήθηκε από τις επιθέσεις της Χαμάς το 2023.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα αποσύρθηκε και ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Τσεχίας, επικαλούμενος περικοπές δαπανών. Η Ιρλανδία έχει ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχει, ενώ ο επικεφαλής του ισπανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα έχει ταχθεί υπέρ του μποϊκοτάζ.

Πηγή: ΚΥΠΕ