Βασίλης Παπακωνσταντίνου: «Είμαι καλά, αναρρώνω στο σπίτι» - Το μήνυμα του «αιώνιου» έφηβου μετά την περιπέτεια της υγείας του

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου επέλεξε να επικοινωνήσει προσωπικά με το κοινό του, θέλοντας να ευχαριστήσει όσους έσπευσαν να του στείλουν μηνύματα αγάπης, συμπαράστασης και ευχές για γρήγορη ανάρρωση.

Μέσα από μια λιτή αλλά ιδιαίτερα θερμή ανάρτηση, ο γνωστός καλλιτέχνης καθησύχασε τους φίλους και τους θαυμαστές του, διαβεβαιώνοντας ότι είναι καλά και ότι βρίσκεται στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του. «Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το ενδιαφέρον και τις ευχές σας. Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ζήτησε να γίνει σεβαστή η ανάγκη του για ηρεμία και ιδιωτικότητα αυτή την περίοδο, προκειμένου να επικεντρωθεί στην ανάρρωσή του. «Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτή την περίοδο και σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου», σημειώνει στην ανάρτησή του.

Το μήνυμά του ολοκληρώνεται με μια φράση που αφήνει ανοιχτή την προσδοκία για την επιστροφή του κοντά στο κοινό που τον ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια.

«Τα λέμε σύντομα από κοντά», γράφει, υπογράφοντας απλά με το μικρό του όνομα, «Βασίλης».

Η ανάρτηση έρχεται μετά την περιπέτεια της υγείας του καλλιτέχνη, η οποία προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές του. Ο ίδιος, πάντως, δεν προχώρησε σε περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του, επιλέγοντας να κρατήσει αυτή την περίοδο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.