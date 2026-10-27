Στην Κύπρο βρίσκονται ήδη περίπου 80.000 δόσεις αντιγριπικών εμβολίων, με το Υπουργείο Υγείας να προχωρεί στη διανομή τους, δίνοντας προτεραιότητα στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Την ίδια ώρα, χαμηλά παραμένουν τα αποθέματα εμβολίων κατά του κοκκύτη, χωρίς ωστόσο να τίθεται, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ζήτημα κάλυψης των εγκύων.
Έφτασαν 80.000 εμβόλια γρίπης – Χαμηλά τα αποθέματα για κοκκύτη
Ξεκίνησε η διανομή των αντιγριπικών εμβολίων, με προτεραιότητα στους άνω των 60 ετών και τις ευάλωτες ομάδες - Περιορισμένα παραμένουν τα αποθέματα εμβολίων κατά του κοκκύτη, με το Υπουργείο Υγείας να διαβεβαιώνει ότι οι ανάγκες των εγκύων είναι καλυμμένες
Σε σημερινές της δηλώσεις , η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας και διευθύντρια των Ιατρικών Υπηρεσιών, δρ Ελισάβετ Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι από τις 80.000 δόσεις αντιγριπικών εμβολίων που έχουν παραληφθεί, οι 10.000 έχουν ήδη αποσταλεί για διανομή στον ιδιωτικό τομέα, σε γιατρούς και φαρμακεία.
Οι υπόλοιπες 70.000 δόσεις είναι έτοιμες να διανεμηθούν στους προσωπικούς γιατρούς ενηλίκων και παιδιών, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.
Όπως εξήγησε, σε πρώτη φάση προτεραιότητα θα δοθεί στα άτομα άνω των 60 ετών και σε όσους πάσχουν από χρόνια νοσήματα, όπως διαβήτη, καρδιαγγειακά και αναπνευστικά προβλήματα, καθώς και σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Στη συνέχεια, ο εμβολιασμός θα είναι διαθέσιμος σε όλους τους πολίτες ηλικίας άνω των έξι μηνών.
Αναφερόμενη στην επιδημιολογική εικόνα, η δρ Κωνσταντίνου διευκρίνισε ότι δεν καταγράφεται ιδιαίτερη έξαρση της COVID-19 ή του RSV, παρά μόνο μια μικρή αύξηση των αναπνευστικών λοιμώξεων, η οποία θεωρείται αναμενόμενη για την εποχή. Σημείωσε ότι η γρίπη παρουσιάζει συνήθως έξαρση τον Δεκέμβριο και δεύτερο κύμα τον Μάρτιο.
Σε ό,τι αφορά τα εμβόλια κατά του κοκκύτη, παραδέχθηκε ότι τα διαθέσιμα αποθέματα είναι περιορισμένα, εξαιτίας προβλημάτων εφοδιασμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διαβεβαίωσε, ωστόσο, ότι έχει διαφυλαχθεί συγκεκριμένη ποσότητα για τις εγκύους, ενώ κατακυρώθηκε νέα προσφορά για μερικές χιλιάδες δόσεις, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες. Μεγαλύτερες ποσότητες αναμένονται τον Δεκέμβριο.
«Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούν», ανέφερε χαρακτηριστικά για τις εγκύους, εκτιμώντας ότι έχουν καλυφθεί τόσο οι άμεσες όσο και οι μεσοπρόθεσμες ανάγκες εμβολιασμού κατά του κοκκύτη.
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