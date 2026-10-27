Γαλλία: Κύμα αντιρατσιστικών διαδηλώσεων μετά τη φονική επίθεση κατά 26χρονου κοντά στο Παρίσι

Ο 26χρονος σκοτώθηκε από πυρά αυτόματου όπλου άνδρα με γαλλική υπηκοότητα, ονόματι Κεβίν Τ. Κατά τη διάρκεια διαδρομής 12 χιλιομέτρων με το αυτοκίνητό του, ο Κεβίν Τ. πυροβόλησε 128 φορές εναντίον ανθρώπων αφρικανικής καταγωγής, τραυματίζοντας σοβαρά ένα 11χρονο κορίτσι και άλλα έξι άτομα. Η διαδρομή του σταμάτησε όταν συνελήφθη από την αστυνομία. Αρχικά τέθηκε υπό ψυχιατρική παρακολούθηση, ενώ από χθες το μεσημέρι ανακρίνεται από εισαγγελέα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο Κεβίν Τ. αρνείται ότι είχε ρατσιστικά κίνητρα.

Στην Τραπ, ο δήμαρχος της οποίας δήλωσε ότι η γαλλική κοινωνία στο σύνολό της «έχει καταθέσει τα όπλα απέναντι στο ρατσισμό», η οικογένεια του θύματος πενθεί και δέχεται συλλυπητήρια από συγγενείς και φίλους.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για «σημείο καμπής στη ζωή του έθνους μας». Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, ημέρα διαδηλώσεων, αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Τραπ για να αποτίσουν φόρο τιμής στον 26χρονο. Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε σιωπηλή πορεία στο Ομπερβιγιέ, στο Σεν-Σεν-Ντενί, όπου ο νεαρός μάθαινε πολεμικές τέχνες. Οι συμμαθητές του δήλωσαν, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ότι εφεξής «θα καταδιώκουν τους ρατσιστές όπου κι αν βρίσκονται».

Χθες, Δευτέρα, πραγματοποιήθηκαν επίσης πολλές συγκεντρώσεις σε όλη τη Γαλλία, με τους συμμετέχοντες να καταγγέλλουν «την ομαλοποίηση του ρατσιστικού μίσους». Στο Παρίσι οργανώθηκαν δύο συγκεντρώσεις από οργανώσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τη συμμετοχή συνδικάτων και πολιτικών σχηματισμών.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι σε πολλές από τις συγκεντρώσεις έγινε λόγος για τη δημιουργία «επιτροπών αυτοάμυνας» και «αντιφασιστικών επιτροπών αντίστασης», στο πλαίσιο ενός «ριζοσπαστικού μαζικού κινήματος» με ρίζες στις εργατικές συνοικίες.

Στο στόχαστρο των συγκεντρωμένων βρίσκονται κόμματα, προσωπικότητες και μέσα ενημέρωσης που κινούνται στον χώρο της ακροδεξιάς και, όπως καταγγέλλεται, «επί μονίμου βάσεως καλλιεργούν ένα κλίμα μίσους κατά των μουσουλμάνων Γάλλων».

Πηγή: ΚΥΠΕ