«Πορεία στο Όνειρο της Άννας» Με οδηγό την αγάπη, οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά την εκστρατεία προσφοράς και αλληλεγγύης

Η εκστρατεία, η οποία ξεκίνησε το 2025 και διοργανώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, είναι αφιερωμένη στη μνήμη της αγαπημένης σε όλους Άννας Σιάλαρου και πραγματοποιείται σε συνεργασία με ομάδα μοτοσικλετιστών και εθελοντών του φιλανθρωπικού Συνδέσμου «Ένα Όνειρο Μια Ευχή». Στόχος της εκστρατείας είναι η οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου, ο οποίος στηρίζει παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις.

Η «Πορεία στο Όνειρο της Άννας» ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία ομάδας μοτοσικλετιστών και φίλων εθελοντών του Συνδέσμου «Ένα Όνειρο Μια Ευχή», οι οποίοι θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη της Άννας. Με οδηγό πάντα την αγάπη και την προσφορά, οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ υιοθέτησαν το 2025, με την υποστήριξη της οικογένειας της Άννας, αυτή τη συγκινητική πρωτοβουλία δίνοντάς της μεγαλύτερη εμβέλεια μέσα από μια παγκύπρια εκστρατεία. Σκοπός είναι να διευρύνεται διαρκώς ο κύκλος αλληλεγγύης και προσφοράς, ώστε να ενισχύεται το έργο του φιλανθρωπικού οργανισμού και να μπορούν να στηριχθούν ακόμη περισσότερα παιδιά.

Φέτος, η εκστρατεία θα διαρκέσει από τις 27 Οκτωβρίου έως και τις 22 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σε όλες τις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ παγκύπρια, θα διατίθενται στα ταμεία δελτία εισφοράς αξίας €2 και €5, με όλα τα έσοδα να προσφέρονται για τη στήριξη του Συνδέσμου «Ένα Όνειρο Μια Ευχή».

Επιπρόσθετα, στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2026, ομάδα εθελοντών μοτοσικλετιστών θα πραγματοποιήσει διήμερη παγκύπρια πορεία, επισκεπτόμενη όλες τις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ. Κατά τη διάρκεια της πορείας θα συγκεντρωθούν τα έσοδα από τη διάθεση των δελτίων εισφοράς σε κάθε Υπεραγορά ΑΛΦΑΜΕΓΑ, τα οποία στη συνέχεια θα παραδοθούν στον Σύνδεσμο. Η εκστρατεία θα ολοκληρωθεί στις 22 Νοεμβρίου με εκδήλωση στην Πλατεία Ερμού στη Λάρνακα, όπου θα τερματίσουν και οι μοτοσικλετιστές την πορεία τους. Η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία και τη στήριξη του Δήμου Λάρνακας, θα είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Άννας Σιάλαρου και θα είναι ανοικτή σε κοινό και εθελοντές.

Στην ομιλία της, η κ. Νατάσα Κωνσταντινίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, ανέφερε:

«Η “Πορεία στο Όνειρο της Άννας” είναι μια υπενθύμιση και ένα κάλεσμα προς όλους μας. Μας θυμίζει ότι μια πορεία γεμάτη αγάπη μπορεί να ενώσει καρδιές, να δώσει συνέχεια σε ένα όνειρο που ξεκίνησε από την Άννα και να αγκαλιάσει τα όνειρα και τις ευχές ακόμη περισσότερων παιδιών, χαρίζοντάς τους αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία: ένα χαμόγελο.

Με βαθύ σεβασμό στη μνήμη της Άννας και με πίστη στη δύναμη της συλλογικής προσφοράς, στις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ συνεχίζουμε να στηρίζουμε αυτήν τη συγκινητική πρωτοβουλία, με στόχο τόσο να ενισχύσουμε το έργο του Συνδέσμου “Ένα Όνειρο Μια Ευχή” αλλά και να κρατήσουμε ζωντανό το όραμά της. Γιατί, όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να προσφέρουμε ελπίδα και να συμβάλουμε στην πραγματοποίηση των ευχών παιδιών που το έχουν ανάγκη.»

Στο πάνελ της διάσκεψης Τύπου συμμετείχαν η κυρία Νατάσα Κωνσταντινίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, ο κ. Γιώργος Πενηνταέξ, Πρόεδρος του Συνδέσμου «Ένα Όνειρο Μια Ευχή», ο κ. Αντρέας Αντρέου, μέλος της ομάδας μοτοσικλετιστών και εθελοντής του Συνδέσμου, καθώς και η κυρία Αγνή Σιάλαρου, αδελφή της Άννας Σιάλαρου.