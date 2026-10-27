Ολοκληρώθηκε σήμερα Τρίτη η αντεξέταση της παραπονούμενης από τους συνηγόρους υπεράσπισης Χρήστο Πουργουρίδη και Νώντα Κορακίδη, στο πλαίσιο της εκδίκασης της υπόθεσης του τελούντος σε αργία Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο. Η αντεξέταση διήρκεσε τρεις ημέρες, ενώ η κυρίως κατάθεση της παραπονούμενης είχε προηγηθεί και διήρκεσε δύο ημέρες. Η διαδικασία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, με την παρουσία των δικαστών και των δικηγόρων στην αίθουσα του Κακουργιοδικείου, ενώ ο εν αργία Δήμαρχος βρισκόταν σε διπλανή αίθουσα κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της.
Δίκη Φαίδωνος: Ολοκληρώθηκε η αντεξέταση της παραπονούμενης – Απομένουν δύο μάρτυρες
Η διαδικασία συνεχίζεται στις 2 Νοεμβρίου - Η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2026
Το Δικαστήριο όρισε ως επόμενη δικάσιμο τη 2α Νοεμβρίου, στις 09:00, οπότε αναμένεται να καταθέσουν οι τελευταίοι δύο μάρτυρες κατηγορίας. Ένας εξ αυτών είναι ο επιχειρηματίας, ο οποίος δεν έχει ακόμη καταθέσει λόγω ασθένειας και νοσηλείας του σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λευκωσία.Ακόμη ωστόσο δεν έχει ξεκαθαρίσει κατά πόσο θα παρουσιαστεί ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου για να καταθέσει με φυσική παρουσία.
Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των μαρτύρων κατηγορίας και την παρουσίαση των σχετικών τεκμηρίων, η Κατηγορούσα Αρχή θα ολοκληρώσει την υπόθεσή της. Ακολούθως, το Δικαστήριο θα αποφασίσει κατά πόσο στοιχειοθετείται εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του κατηγορουμένου. Εάν κρίνει ότι υπάρχει επαρκής μαρτυρία, θα τον καλέσει να παρουσιάσει την υπεράσπισή του, ενώ σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να τον αθωώσει στο συγκεκριμένο στάδιο. Σε περίπτωση που η διαδικασία προχωρήσει στην παρουσίαση της υπεράσπισης, θα ακολουθήσουν η μαρτυρία των δύο πλευρών, όπου αυτή απαιτείται, οι τελικές αγορεύσεις των δικηγόρων και η απόφαση του Κακουργιοδικείου επί της ενοχής ή μη του κατηγορουμένου. Εφόσον υπάρξει καταδίκη, θα ακολουθήσει η διαδικασία επιβολής ποινής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2026. Ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.
Ο ίδιος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες.
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