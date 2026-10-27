Επίθεση με ρίψη μπουκαλιού, απειλές και ύβρεις δέχθηκαν δημοσιογράφοι στην κατεχόμενη Λευκωσία, μετά τη διαδικασία κατά την οποία η Φατμά Ουνάλ «καταδικάστηκε» σε πενταετή φυλάκιση για την υπόθεση πλαστών πτυχίων.
Ένταση μετά την καταδίκη της Φατμά Ουνάλ - Πέταξαν μπουκάλι σε δημοσιογράφο και απείλησαν συναδέλφους της
Δημοσιογράφος δέχθηκε ρίψη μπουκαλιού, ενώ άλλοι συνάδελφοί της καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν απειλές και ύβρεις μετά την πενταετή «καταδίκη» της Ουνάλ.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από τα κατεχόμενα, συγγενείς της Ουνάλ φέρεται να πέταξαν μπουκάλι προς τη δημοσιογράφο Πινάρ Μπαρούτ, ενώ κάλυπτε την αναχώρηση της καταδικασθείσας. Άλλοι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο σημείο δέχθηκαν, επίσης, απειλές και ύβρεις.
Μετά το περιστατικό, δημοσιογράφοι συγκεντρώθηκαν μαζί με τους δικηγόρους τους έξω από την «αστυνομική διεύθυνση» Λευκωσίας, με σκοπό να υποβάλουν «καταγγελία».
Σε κοινή δήλωσή τους κάλεσαν τους συναδέλφους τους να επιδείξουν αλληλεγγύη, υπερασπιζόμενοι την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος και την ελευθερία του Τύπου. Κάλεσαν, παράλληλα, τους αυτόπτες μάρτυρες να καταθέσουν όσα είδαν.
Η Ουνάλ είχε διατελέσει επικεφαλής της γυναικείας οργάνωσης Κερύνειας του «κυβερνώντος» Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ). Η «καταδίκη» της αφορά την υπόθεση πλαστών πτυχίων στο «πανεπιστήμιο επιστημών υγείας και κοινωνικών επιστημών Κύπρου» στην κατεχόμενη Μόρφου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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