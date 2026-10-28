Αλλαγή του αρχικού προγραμματισμού των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, για επαναλειτουργία από τα τέλη Νοεμβρίου των πρώτων κτηνοτροφικών μονάδων, από όσες πλήγηκαν από τον αφθώδη πυρετό, φέρνουν τα πέντε νέα κρούσματα και οι περίπου 3.000 νέες θανατώσεις, τα οποία ανακοινώθηκαν στις 11 Οκτωβρίου.
Αφθώδης: Οι νέες θανατώσεις μεταθέτουν την επανεκκίνηση - Αδύνατη η επαναλειτουργία μολυσμένων κτηνοτροφικών μονάδων στα τέλη Νοεμβρίου
Οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν απώλεια εισοδημάτων λόγω του αφθώδους, πιέζουν για επανεκκίνηση της κτηνοτροφίας, με τις αγροτικές οργανώσεις να θέτουν θέμα κάλυψης απολεσθέντος εισοδήματός τους
Η εξέλιξη αυτή, που δεν αφορά νέα κρούσματα (πρόκειται για ζώα που βρέθηκαν το καλοκαίρι θετικά σε αντισώματα αφθώδους πυρετού και δεν δηλώθηκαν τότε επισήμως, καθώς οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες επιδίωξαν να διευκρινίσουν το ζήτημα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή), δεν έχει επιτρέψει μέχρι στιγμής την εγκατάσταση των λεγόμενων ζώων-μαρτύρων, όπως ανέφερε στον «Π» ο λειτουργός των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Δημήτρης Επαμεινώνδας. Οι εγκαταστάσεις των «ζώων-μαρτύρων» προγραμματίζονταν να αρχίσουν εντός Οκτωβρίου, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταστροφής των εν δυνάμει μολυσματικών υλικών στις πληγείσες μονάδες.
Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εκτιμούν ότι η επαναδραστηριοποίηση των πρώτων μονάδων δεν θα γίνει στα τέλη Νοεμβρίου. Αυτό διότι μετά τις ανακοινώσεις των νέων κρουσμάτων, στις περιοχές Αυγόρου, Δρομολαξιάς, Αλεθρικού, Αραδίππου και Πεντακώμου, θα πρέπει να γίνουν νέες θανατώσεις και απολυμάνσεις, με τις δύο μονάδες από τις πέντε να επαναξιολογούνται (μία αιγοπροβάτων και μία σπάνιας φυλής κόκκινων αγελάδων). Πρόσθετα, πέρα από την εγκατάσταση των «ζώων-μαρτύρων», για διάστημα περίπου 40 ημερών, κατά το οποίο τα ζώα θα εξεταστούν δύο φορές, για το «πράσινο φως» της επαναλειτουργίας απαιτείται η περιοχή της μονάδας να είναι καθαρή από τον ιό.
Οι θανατώσεις έχουν ξεκινήσει την περασμένη εβδομάδα, στο Πεντάκωμο και στο Αυγόρου. Θα ακολουθήσει η περιοχή της Λάρνακας.
Την ίδια ώρα οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν απώλεια εισοδημάτων, πιέζουν για επανεκκίνηση, με τις αγροτικές οργανώσεις να θέτουν από τώρα θέμα κάλυψης για το απολεσθέν εισόδημα. Σε σχέση με την καταβολή των αποζημιώσεων για την απώλεια ζώων, έχουν αποζημιωθεί όλοι οι κτηνοτρόφοι, με εξαίρεση τέσσερις μονάδες, μετά από γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας (διαπιστώθηκε παράνομη κατοχή ζώων και μη αντίστοιχη καταχώριση στη βάση δεδομένων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών).
Σε σύσκεψη εμπλεκομένων που έγινε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας (20 Οκτωβρίου), οι αγροτικές οργανώσεις έδωσαν προθεσμία 20 ημερών για την επαναδραστηριοποίηση των μονάδων, διαφορετικά, τόνισαν, θα ζητήσουν να αρχίσει η καταβολή χρημάτων για το απολεσθέν εισόδημα.
Σε σχέση με τους εμβολιασμούς, ο δρ Επαμεινώνδας ανέφερε ότι σχεδόν ολοκληρώθηκε η δεύτερη δόση (ενισχυτική) του εμβολίου, με 96% παγκύπρια κάλυψη. Το υπόλοιπο 4% αφορά μονάδες για τις οποίες εκκρεμεί ο δεύτερος εμβολιασμός (3%) και κτηνοτρόφους-αρνητές εμβολίων (1%). Όπως είπε, πρόκειται για μονάδες με μικρούς αριθμούς ζώων και διάσπαρτες σε όλη την Κύπρο. Σε υψηλό ποσοστό βρίσκονται και οι δειγματοληψίες, συγκεκριμένα στο 70%.
«Είναι μία διαδικασία που άρχισε τον Ιούνιο και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Ελπίζουμε ότι μέχρι τότε δεν θα βρεθούν άλλα θετικά κρούσματα», είπε ο δρ Επαμεινώνδας.
ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.